Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, amore ‘platonico’ al Grande Fratello 2023/ “Ci amiamo, non ci perderemo”

Grande Fratello 2023, Giuseppe Garibaldi: l’amicizia viscerale con Anita Olivieri

La prima parte della 32a puntata del Grande Fratello 2023 è stata ampiamente dedicata alle questioni più tese della Casa più spiata d’Italia. Ultimata anche l’ultima – forse – diatriba, è giunta l’ora di dare spazio alle emozioni con la partecipazione di un veterano di questa edizione: Giuseppe Garibaldi. Il calabrese è stato chiamato all’appello da Alfonso Signorini per decantare un rapporto speciale, quello con Anita Olivieri.

NICOLA E PASQUALINA, FRATELLO E MAMMA DI GIUSEPPE GARIBALDI/ Toccante regalo di compleanno al Grande Fratello

Giuseppe Garibaldi ha innanzitutto osservato una clip riassuntiva delle sue ultime dichiarazioni al miele e momenti di tenerezza con Anita Olivieri. Palesemente emozionato, è stato subito incalzato da Alfonso Signorini: “Questa è magia? Sì, e non sarà ripetibile. Impossibile rivivere Anita 24 ore al giorno. Ci saranno tempistiche diverse, impegni lavorativi; questa cosa di non viverla ad oggi mi fa paura…”.

Cesara Buonamici: “Perla Vatiero? Ruolo da contraltare al Grande Fratello 2023”/ “Giuseppe? Bacia tutte…”

Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, un rapporto che ‘appartiene’ all’amore

Giuseppe Garibaldi ha trattenuto a fatica le lacrime parlando di Anita Olivieri e di come sia quasi tormentato dall’idea, finita l’esperienza al Grande Fratello 2023, di non poter più condividere con lei intere giornate. Per superare quell’impasse emotivo, Alfonso Signorini ha dunque chiesto l’intervento della coinquilina che dal divano ha osservato il tutto travolta dalle lacrime. “Abbiamo un rapporto quasi morboso, il nostro gf è iniziato in tugurio e abbiamo legato facendo canzoni, tarantelle. E’ stato tutto naturale e spontaneo. Qualcosa che va oltre l’amicizia? Sai cos’è, le persone sono sfumature; per me questo è amore”.

Giuseppe Garibaldi compie 31 anni, è festa al Grande Fratello 2023/ Tra musica, torta e fuochi d'artificio...

Anita Olivieri si è trovata quasi in imbarazzo nel dover trovare una definizione adatta al suo rapporto con Giuseppe Garibaldi, trovando solo la parola ‘amore’ come manifesto della sua intesa con il calabrese nata al Grande Fratello 2023. “Il futuro fuori dal gioco? Ci terremo in contatto e spero che staremo insieme il più possibile. Non vedo l’ora di presentarlo alle persone che ho vicino, ci amiamo Alfonso, non so dirlo in un altro modo: l’amore ha tante sfaccettature…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA