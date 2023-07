Anna e Capo Plaza/ Una storia personale dietro il successo di ‘Vetri Neri’? “Il brano parla di amori che…”

Anna e Capo Plaza: il grande successo di “Vetri neri”, brano che parola di amori del passato che non si dimenticano

Anna e Capo Plaza canteranno sul palco di “Battiti Live 2023” la loro nuova hit “Vetri neri”. E’ la prima volta che i due cantanti creano un brano di successo insieme, il singolo è stato firmato dal producer multiplatino AVA e i due artisti sono in cima tra i cantanti emergenti della scena italiana degli ultimi mesi. Il brano parla di amori del passato che non svaniscono dalla memoria, che sia un riferimento a qualcosa che la coppia di artisti ha vissuto personalmente?

Anna è attualmente tra le prime artiste femminili più ascoltate su Spotify, la sua fama è notevolmente cresciuta dopo l’uscita di uno dei suoi ultimi brani “Gasolina” mentre Capo Plaza è uno tra i rapper più noti della scena musicale italiana soprattutto dopo il grande successo ottenuto con il brano “TETE” ft. Medy e Villabanks nel 2022. Anna e Capo Plaza hanno puntato sia sul testo della nuova hit estiva “Vetri neri” che in particolare sulla base musicale, ispirata in parte allo stile anni ’80 e soprattutto alla base musicale dell’incredibile successo di Alexandra Stan: “Mr.Saxobeat”. I due prima di calcare il palco di Battiti Live hanno fatto cantare e ballare il grande pubblico del “LoveMi 2023” e tra i fan a quanto pare c’era anche Fedez che in alcuni video sui social sembrava molto contento di cantare e ballare “Vetri neri”.

Anna e Capo Plaza, un duo perfetto secondo il web

Anna e Capo Plaza agli occhi del pubblico sono sembrati molto in sintonia, i due cantanti sono molto giovani, Anna in particolare ha solo 19 anni e ha già molto talento e molti fans.

La rapper in vista della sua giovane età, in alcune recenti interviste, tra cui quella con Esse Magazine, ha apertamente raccontato quante figuracce le siano costate la fama in giovane età e il suo amore per il rap. Proprio ad Esse la cantante aveva raccontato di aver apprezzato a lungo molti rapper importanti del panorama musicale italiano e fino a qualche anno fa per attirare la loro attenzione cercava sempre di scrivere complimenti o lievi insulti in Direct, a causa di questo però, dopo essere diventata famosa la cantante ha dovuto far fronte ad alcuni imprevisti: “Una volta un rapper mi ha fatto i complimenti dicendomi ‘anche se mi hai detto che ho la panza stai spaccando’. Io gli avevo risposto ad una storia con un insulto per attirare la sua attenzione quando ero più piccola e lui due anni dopo per farmi i complimenti ha visto anche quel messaggio”. Anna è molto ironica ma sul palco è molto professionale e proprio per questo il suo successo e le collaborazioni continuano a crescere, come per Capo Plaza.

