Anna e Gennaro, Temptation Island/ Nuovo falò di confronto dopo l’uscita separati

Lei ventiseienne e lui trentunenne, Anna e Gennaro stanno insieme da sei anni e approdano a Temptation Island perché alla ricerca di una svolta per la loro relazione che sembra essere arenata da tempo. Lei si presenta come la “cattiva” della coppia, in quanto afferma di non riuscire a tollerare più alcuni lati caratteriali di Gennaro. Arrivano a Temptation Island con la voglia di capire se la loro relazione si fonda ancora sull’amore semplicemente sull’abitudine. È soprattutto Gennaro ad avere qualche dubbio sui sentimenti di lei che ha rifiutato una proposta di matrimonio a causa della condizione di infelicità nella quale si trova. Già durante le prime confessioni di Anna, emerge la sua insoddisfazione nei confronti di lui, accusandolo di non essere sufficientemente ambizioso e di voler solamente sistemarsi mettendo su famiglia con prole al seguito. La fidanzata rincara la dose sostenendo che Gennaro pecchi di atteggiamenti infantili. Gennaro, mentre dialoga nel villaggio dei fidanzati, ammette di non aver avuto grande difficoltà, nei momenti di lontananza e di crisi con Anna, a trovare delle ragazze disposte a stare con lui. Lei di contro resta basita e stordita da tali parole e progressivamente si avvicina al single Mario, mentre nell’altro villaggio Gennaro scopre di avere un buon feeling con la single Giulia.

Gennaro e la richiesta del falò di confronto

Le tensioni a distanza tra Anna e Gennaro aumentano quando lui afferma di avere a che fare con una persona che gli fa i conti in tasca. Ovviamente, Anna controbatte affermando che se volesse semplicemente spellargli qualche soldo avrebbe già accettato di sposarlo, mentre sta temporeggiando proprio per riuscire a conquistare la propria indipendenza economica. Mentre Gennaro si avvicina alla single Giulia, Anna fa altrettanto con il single Mario. Quello che fa però scattare la scintilla della rabbia nel fidanzato sono le parole di lei su alcune dinamiche familiari private del ragazzo. Anna e il single Mario sembrano essere particolarmente in sintonia. Dall’altra parte della barricata Gennaro non sta perdendo tempo e instaura una buona relazione con Giulia. Sarà proprio a lei che Gennaro riserverà tanti complimenti e attenzioni, fino al punto di spingersi a largo durante un bagno notturno eludendo le telecamere.

Il falò di confronto di Anna e Gennaro

È Gennaro a chiedere il falò di confronto a cui, però, Anna non presenzia, in quanto fermamente convinta che lui debba ancora riflettere sulla loro relazione. Di fronte a questo rifiuto Gennaro decide di uscire da solo dal villaggio ma, solo grazie all’intervento della conduttrice Alessia Marcuzzi, i due riescono a confrontarsi durante il falò che si palesa come un tira e molla di rinfacci e di toni accesi. Al centro del contendere, soprattutto, la questione economica, anche se non mancano alcuni battibecchi su questioni morali come il senso della famiglia e la mancanza di onestà, fino alla dichiarazione di lui di non essere più pronto a convolare a nozze con Anna. I due, dopo bisticci e litigi, decidono di uscire separati, anche se le anticipazioni per la terza puntata fanno intendere che Gennaro abbia chiesto un falò straordinario. Chissà se Anna resterà ferma nella sua decisione o accetterà di confrontarsi nuovamente con Gennaro.

Video, anticipazioni terza puntata Temptation Island 2020





