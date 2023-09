Anna Falchi/ “Mi piacerebbe tornare a recitare, Fellini mi chiamava ‘gattina’”

Anna Falchi, conduttrice, ex attrice ed ex modella, è stata intervistata questa mattina dal programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate: “Il primo passo è stato quello di iscrivermi ad una scuola di portamento perchè tendevo un po’ ad ingobbirmi, faceva bene al fisico e da lì sono stata scoperta ed è iniziato il mio percorso nella moda”, ha raccontato Anna Falchi ripercorrendo le sue origini nel mondo dello spettacolo. “Lui mi chiamava Gattina” ha proseguito Anna Falchi parlando del grande regista Fellini che l’ha diretta in uno storico spot, e poi Sanremo: “Che è stato il mio lancio nel mondo della televisione, da lì mi sono appassionata a questo mondo, è stata una folgorazione. Mi è dispiaciuto con il senno di poi lasciare il mondo della recitazione, mi piacerebbe fare anche un piccolo ruolo, un cameo”.

“E’ bello essere poliedriche – ha proseguito Anna Falchi – ogni tanto fare l’attrice e ogni tanto essere se stessi anche se la conduzione è il grande amore, mi sento a casa. Mi appaga tantissimo – ha proseguito – sono felice di tornare per il terzo anno alla conduzione de I Fatti Vostri, e poi quest’anno c’è un’aria famigliare qui in zona”, riferendosi a Tiberio Timperi, novità di quest’anno de I Fatti Vostri, che prenderà il posto di Tiberio Timperi.

ANNA FALCHI: “MAMMA E’ STATA FONDAMENTALE PER ME”

Anna Falchi ha poi parlato della sua mamma: “Lei è stata fondamentale, ha avuto il giusto polso quando serviva poi siamo diventate amiche”. Che mamma è Anna Falchi? “Mi piace che mia figlia mi possa raccontare tutto, la ragazzina è molto autonoma, da un paio d’anni va a scuola da sola, è rispettosa degli orari, mi tiene sempre informata, tanto ho la geolocalizzazione”. Ma cosa si aspetta per il futuro Anna Falchi? “Ciò che sto vivendo, le conferme che sto ricevendo, mi piace molto fare il mio lavoro con questa piccola ambizione di tornare a recitare”.

Sul fatto che sia così in forma e bella: “Mi do da fare a differenza di qualche anno fa. Durante la pandemia ho imparato ad allenarmi con costanza ma lo faccio rigorosamente da sola a casa, con la musica, poi non prendo il sole che quello è il miglior antirughe e poi il resto chi vivrà vedrà”. Infine sull’amore: “Sono felicemente single in questo momento, ma ho l’entusiasmo di cercare il Principe Azzurro, comunque non lo cerco, mi godo la singlitudine”.











