Anna Karina è morta a 79 anni/ Addio alla musa di Godard: era malata di cancro

E’ morta Anna Karina. La poliedrica artista, attrice e cantante di origini danesi, aveva 79 anni e tempo fa aveva scoperto di avere un tumore. Hanna Karin Blarke Bayer, questo il suo vero nome, era a nata a Solbjerg, in Danimarca, il 22 settembre del 1940, ed è divenuta famosa nel tempo anche per essere la compagna di vita nonchè la musa ispiratrice di Jean Luc-Godard, fra i più grandi registi di tutti i tempi non solo della Francia, ma del panorama cinematografico internazionale. Dopo essere stata cresciuta dai nonni materni, visto che il padre, un capitano marittimo, lasciò la madre subito dopo la sua nascita, Karina tornò a vivere con la madre all’età di otto anni. Fu un’infanzia difficile la sua, visto che la stessa tentò più volte la fuga da casa, animata da una «terribile volontà di essere amata», parole sue riportate da Corriere.it. La sua carriera nel mondo dello spettacolo iniziò negli anni ’50, dapprima come attrice in Danimarca, cantando presso i cabaret, ma anche recitando nelle pubblicità e nei cortometraggi, e lavorando come modella.

CON L’ARRIVO A PARIGI LA VITA DI ANNA KARINA CAMBIO’ PER SEMPRE

Poi, quando si trasferì a Parigi, incontrò i due stilisti Pierre Cardin e Coco Chanel nel 1958, e decise di cambiare nome in Anna Karina. Venne quindi notata da Jean-Luc Godard, che all’epoca faceva il critico cinematografico per i Cahiers du cinéma. Sul set i due si innamorarono, e nel 1960 Karina recitò nel “Le Petit Soldat” del 1960, che uscì però nelle sale cinematografiche solamente nel ’63 per via della censura politica di quegli anni. Fu l’inizio di una brillante carriera, con sette film nei successivi sette anni, e nel frattempo Karina e Godard si erano sposati, precisamente il 3 marzo del 1961, durante le riprese di “La donna è donna” (film per cui Karina venne premiata come miglior attrice al Festival di Berlino). Il loro matrimonio durò solo 7 anni, fino al 1968, quando finì anche il sodalizio artistico fra i due. Karina amava cantare, e negli anni ’60 interpretò “Roller Girl” e “Sous le soleil exactement”, che ebbero un grande successo all’epoca. In carriera ha lavorato anche con Jacques Rivette, Luchino Visconti, George Cukor, Rainer Werner Fassbinder.

