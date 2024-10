Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti saranno due dei protagonisti della trasmissione Rai Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci e che andrà in scena ora sabato 19 Ottobre 2024. Anna Lou Castoldi è una figlia d’arte, essendo figlia dell’attrice Asia Argento e dell’eclettico e particolare cantante Morgan. Andiamo a vedere le loro prospettive per il programma.

Chi è Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle 2024: fidanzata, genitori, carriera/ Morgan: “Sono felice….”

Inizialmente nessuno conosceva molto di Anna Lou, ma puntata dopo puntata la giovane sta sorprendendo e desta sempre maggiore curiosità. La coppia sembra essere tra le più brave e per certi versi – visto prospettive iniziali – è la coppia più sorprendente. Molti si aspettavano una ragazza alternativa (anche lei si defini’ cosi qualche anno fa) soprattutto visto la percezione che spesso danno i suoi genitori.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti a Ballando con le Stelle 2024/ Possibili vincitori finali?

Ora Anna Lou Castoldi sta ribaltando qualsiasi dubbio e qualsiasi immagine distorta legata alla sua famiglia. Vuole solo ballare e ci sta riuscendo nel migliore dei modi. Il pubblico è letteralmente impazzita per la ragazza, è già una sorta di vittoria per lei e ci sono grosse aspettative anche per i prossimi episodi di Ballando con le Stelle.

Anna Lou Castoldi e Nikita, piovono elogi sulla coppia a Ballando con le Stelle

Sia Anna Lou Castoldi che Nikita Perotti rappresentano – come sottolineato anche dai membri della giuria – una ventata di freschezza dentro il programma e sono sempre più i fan tra il pubblico. Se gli altri, vedi Bianca Guaccero, sembravano essere certezze fin dall’inizio, Anna Lou ha sorpreso tutti e adesso la coppia è candidata addirittura alla vittoria del programma.

Anna Lou Castoldi, chi è / Il rapporto con Asia Argento, poi sulla compagna Dora...

I due hanno promesso che faranno un tatuaggio insieme in caso di vittoria a Ballando con le Stelle e al momento questa situazione non sembra essere impossibile. Una coppia che porta energia come ha sottolineato Ivan Zazzaroni, sempre critico e stavolta invece pronto a sostenere la ragazza. L’infanzia di Anna Lou Castoldi non è stata semplice, complice il contesto in cui è cresciuta, ma la ragazza ha mostrato una grande forza interiore.

E ai giudici che gli hanno chiesto come ha fatto a reagire alle difficoltà, lei ha risposto: “Ho trovato la forza per uscire dai momenti bui grazie alla natura, all’arte e all’amore. Per me è importante far sentire meno sole le persone”, e le dichiarazioni della ragazza hanno stupito tutti positivamente. Anna Lou sembra continuare ad incantare, sia per come parla che per il ballo e lei e Nikita rappresentano un’autentica rivelazione e vedremo dove arriveranno.