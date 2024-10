Anna Lou Castoldi si racconta a Ballando con le stelle 2024: “Sono stata autodistruttiva”

Anche la terza puntata di Ballando con le stelle 2024 è caratterizzata da nuove dichiarazioni di Anna Lou Castoldi che, raccontando il significato dei suoi tatuaggi, ammette: “Sono stata autodistruttiva ma non devo esserlo più”. Ogni tatuaggio è, infatti, simbolo di un percorso che va dal buio verso la luce, cosa che Selvaggia Lucarelli tiene poi a sottolineare dopo la nuova esibizione della figlia d’arte.

“Volevo fare i complimenti ad Anna Lou, hai fatto tantissimi passi ma mi è piaciuto il modo in cui hai raccontato la tua vita anche drammatici ma senza vittimismo, senza mai piangerti addosso. Come fai?” è il commento, con domanda finale, di Selvaggia ad Anna Lou, che replica: “Per me è importante far sentire meno sole le persone che hanno vissuto queste difficoltà. Mi sento in loro in questo momento. Dove ho trovato io la forza? Nella natura, nel mondo, ci sono più cose belle che brutte, come l’arte, l’amore…”

Fiume di complimenti di Anna Lou Castoldi dalla giuria di Ballando

Intanto per Anna Lou Castoldi fioccano complimenti da parte della giuria per la sua nuova performance con Nikita Perotti. “Hanno compiuto la magia che io desidero in questa edizione: essere una sola cosa!” è stato il commento di Guillermo Mariotto, seguito da Zazzaroni: “Sono pazzo di Anna Lou, fai qualcosa di fresco, giovane, fatto bene. C’è anche stato qualche errorino, però porti energia, freschezza… trovo che questa coppia sia fantastica!” Concorda Fabio Canino: “Il fatto che Nikita sia nuovo ha messo anche lei più in luce. È una cosa bellissima per noi, perché portano qualcosa di nuovo e tenetevela stretta perché è roba vostra.”