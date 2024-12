Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti sono tra le coppie di finalisti di Ballando con le Stelle 2024. La figlia di Asia Argento è tra le rivelazioni di questa edizione dove ha portato una ventata di freschezza e novità grazie al supporto del giovane maestro Nikita Perotti che ha creato delle coreografia ad hoc. Anche durante la semifinale i due hanno stupito portando sulla pista di ballo uno showdance sulle note de “La famiglia Addams”. La prima a complimentarsi è stata la tribuna del popolo Rossella Erra: “una mercoledì perfetta, tu sei un pò come lei. Mercoledì è sempre arrabbiata e nera, ma quando si fa prendere dalle emozioni diventa una splendida persona che dona emozioni. Sei arrivata qui come una ragazzina introversa e chiusa e ne esci come una giovane donna di cui andarne fiera”.

Poi si passa ai giudizi della giuria con Carolyn Smith: “questa coreografia è la vostra, è mitica. Soltanto voi due potevate fare una cosa così, quando finisce Ballando dovete fare il video su questo tipo di coreografia perché è eccezionale”. Anche Fabio Canino sottolinea l’originalità della coppia: “venite da due mondi talmente distanti, ma è stata proprio la differenza la vostra fortuna. Questa coreografia è perfetta”.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti possono vincere Ballando con le Stelle 2024?

Lo showdance di Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti a Ballando con le Stelle 2024 è stato molto apprezzato dalla giuria tutta. Lo stesso Ivan Zazzaroni si è espresso: “il problema che c’è una gara e loro vengono dopo due eccellenze. Loro sono molto carini, questa è nella loro dimensione e dall’inizio di Ballando che loro sono una cosa a parte”. Poi è stata la volta di Selvaggia Lucarelli: “non è mai stata una ragazzina, non è mai stata carina. L’ho vista donna sin dall’inizio, molto risoluta e determinata con una autoconsapevolezza che ho visto molto poco qui dentro. Tu sei stata centrata sin dall’inizio, siete stati molto intelligente a creare questa coreografia perchè è qualcosa che vi distingue dagli altri”. Infine Alberto Matano: “voi siete una cosa unica e la scelta geniale è quella di portare una differenza in pista alla semifinale”.

Sui social solo commenti positivi per Ana Lou Castoldi che sin dal suo arrivo a Ballando ha potuto sempre contare sul supporto incondizionato del popolo dei social. “Brava e simpatica” – ha scritto un utente su X, mentre un altro si è complimentato con la coppia “forza ragazzi! Nikita è ragazzo incantevole!”. Infine c’è anche chi ha confermato di averli votati e sostenuti sin dall’inizio e chi ha apprezzato il loro essere “freschi, divertenti, teneri, diversi”.