Una nuova coppia potrebbe lasciare a Ballando con le Stelle. Sembrerebbe infatti esserci un legame speciale, che va ben oltre quello professionale e addirittura anche oltre l’amicizia, tra Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. La concorrente del programma di Milly Carlucci, figlia di Asia Argento, non ha nascosto il legame che si è creato con il suo ballerino. “Vorrei passare sempre più tempo con lui, non è mai abbastanza”, ha dichiarato in una clip, prima che scendessero sul palco del talent show del sabato sera.

Il rapporto, con il passare del tempo, si è evoluto e nonostante la timidezza iniziale, i due si sono legati sempre più, lasciandosi andare a confidenze sempre più avanzate. “Quando vuoi così bene a una persona e c’è un rapporto così profondo, è chiaro che ti chiedi: ‘può esserci un’attrazione?’” ha affermato ancora Anna Lou Castoldi. Tra i due, dunque, c’è una complicità sempre più forte e si vede anche nella gara: il feeling, anche nel ballo, è sempre più forte e se ne sono accorti anche i giudici e il pubblico. Gli opinionisti, infatti, non hanno potuto fare a meno di sottolineare come si vedesse che il legame tra loro fosse più forte e andasse anche oltre il semplice rapporto lavorativo.

Nikita Perotti, parlando delle attenzioni di Anna Lou Castoldi, ha replicato, timido e un po’ imbarazzato: “Mi fa piacere, ma mi vergogno un pochino”. La timidezza, comunque, potrebbe essere legata solamente al fatto che al momento per lui si tratti di lavoro: “Sono il maestro e tendo a non lasciarmi andare. Fuori da qui, forse, sarebbe diverso”. Il legame con Anna Lou Castoldi, però, c’è e lo ha ammesso anche lui, rivelando. “Ho sempre creato uno scudo per non farmi ferire. Con lei mi sento diverso”. Tra i due potrebbe nascere qualcosa di più forte e profondo? Probabilmente, lo scopriremo solamente con il passare dei giorni. Intanto ci godiamo le loro esibizioni sul palco.