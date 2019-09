Anna Pettinelli e Stefano Macchi/ “Un coglio*e! A lui piace..”(Temptation Island Vip)

ANNA PETTINELLI E STEFANO MACCHI: LA COPPIA IN CRISI PROFONDA…

E’ crisi profonda per Anna Pettinelli in Temptation Island Vip. Il reality sui sentimenti torna in onda questa sera e sembra proprio che la nota conduttrice radiofonica lascerà a casa il suo sorriso e la sua voglia di strigliare tutti per sciogliersi in lacrime. Per lei sono arrivate immagini forti e rivelazioni importanti e la sua gelosia la spingerà a piangere disperata dando del coglio*e al suo compagno, Stefano Macchi. Questa è la rivelazione della settimana arrivata sui profili ufficiali della trasmissione tramite un video che mostra Anna Pettinelli in lacrime per via di quello che ha visto fare al suo compagno nel villaggio accanto con le single pronte a tentarlo. Ma cosa ha visto la bella Anna? Questo è un mistero anche se, da quello che si vede, sembra che le altre vogliano un po’ sminuire la cosa quasi lasciando intendere che sia la gelosia della conduttrice a farla sclerare. Clicca qui per vedere il video del momento.

TEMPTATION ISLAND VIP: ANNA PETTINELLI PIANGE A DIROTTO, COSA HA FATTO STEFANO?

Anna Pettinelli si scioglie in lacrime nel suo letto con tanto di lenzuolo sul volto: “Che coglio*e, adesso a lui ne piace un’altra…”. A questo punto, in sottofondo si sentono le voci delle sue colleghe d’avventura e mentre Nathaly la accusa di essere una gelosona e sorride un po’, Serena Enardu gira il dito nella piaga: “Io sono più giovane di lei, cosa vuoi farci..” forse facendo il verso allo stesso Stefano Macchi o a chi lo sta tentando nel villaggio delle fidanzate. Già la scorsa settimana, al primo falò, Anna Pettinelli ha avuto modo di vedere il suo Stefano alle prese con le altre single e, in particolare, con Cecilia. In un primo momento la speaker non ha gradito molto il fatto che ci fosse un video per lei ma poi ha avuto modo di vedere il suo compagno interagire con le altre tra sorrisi e scherzi ed è riuscita a tenere sotto controllo la gelosia: “Vabbè se non ne hai altri, mi ritengo soddisfatta… Finché ballano, anche io ballo, niente di che…finora!”. Clicca qui per vedere il video del primo falò di Anna Pettinelli.

ANNA PETTINELLI PRONTA A TESTARE LA FEDELTA’ DI STEFANO, E LA SUA GELOSIA?

Tra le coppie che partecipano a questa edizione di Temptation Island Vip 2019 sicuramente una di quelle che si è fatta notare è quella formata proprio da Stefano Macchi e Anna Pettinelli, almeno per la presenza di quest’ultima. La bella speaker ha avuto modo di entrare in sintonia con le sue compagne di avventura, di tenere le redini del villaggio bacchettando i single, e di mettere alla prova il suo compagno, unico motivo della sua partecipazione al programma. I due stanno insieme ormai da sei anni e molto spesso sono finiti sotto i riflettori per via del fatto che lei ha 62 anni e lui 44 anni e che tra loro ci sono questi anni di differenza. Fino a questo momento non sono stati un problema, almeno non per lui, ma la gelosia di lei è davvero qualcosa di ingombrante nel loro rapporto. Avrà ragione di essere gelosa oppure no?



