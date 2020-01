Anna Rita Biagini, chi è?/ Caso Salvini-citofono, danneggiata la sua auto a Bologna

Il caso “Salvini-citofono” ha acceso il dibattito sui social network ma non solo: a farne le spese è stata Anna Maria Biagini, la donna che ieri ha accompagnato il segretario federale della Lega – insultato duramente da Fabio Volo – alla palazzina dove abita il presunto spacciatore tunisino. La donna ha perso un figlio per overdose ed ha deciso di fare il possibile per combattere il dramma della droga, tanto da rivolgersi all’ex ministro dell’Interno. Ebbene: l’auto del marito della donna è stata danneggiata nella notte. Come riporta TPI, il 75enne Luciano Sanguetto questa mattina ha trovato la sua vettura, una Chevrolet Matiz verde, distrutta: il parabrezza è stato spaccato con un mattone. «Ho fatto denuncia ai carabinieri», il commento dell’uomo, ma non è finita qui: la signora Biagini ha ricevuto delle minacce dopo quanto accaduto ieri sera. A confermarlo la diretta interessata: «Alcune persone mi hanno detto che mi sono comportata male. Conosco quelle persone, fanno parte dello stesso giro del ragazzo».

ANNA RITA BIAGINI, DANNEGGIATA AUTO DELLA DONNA CHE HA ACCOMPAGNATO SALVINI A BOLOGNA

Come riporta il Corriere della Sera, Anna Rita Biagini ha affermato di «non avere paura per essersi mostrata vicino a Salvini, anche perché tutti sanno che denuncio gli spacciatori e il degrado della zona, piuttosto ho paura certe sere a uscire». Ma non solo, il timore di possibili aggressioni è così alto che ha deciso di portare con sè un’arma: «La sera quando porto il cane a fare una passeggiata mi porto una pistola in tasca, è regolarmente denunciata. Mi spiace ma è così». Come dicevamo, la sua battaglia contro la droga è legata ad una vicenda strettamente personale: «Mio figlio è morto di overdose a trent’anni, per questo combatto lo spaccio. In realtà lui era malato di Sla e purtroppo era tossicodipendente. Quando le suoi condizioni erano peggiorate tanto da ridurlo su una sedia rotelle ha deciso di farla finita e lo ha fatto nel modo che conosceva, facendosi una dose letale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA