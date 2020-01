SALVINI AL CITOFONO “SPACCIA?”/ Ira tunisino “Miei genitori erano sconvolti”

Emergono le parole del 17enne tunisino accusato di essere uno spacciatore da una donna, dinanzi all’ex ministro Salvini. “I miei erano sconvolti – sono le parole dello stesso giovane ai microfoni dei colleghi di Fanpage – sono pieno di precedenti, in passato ho fatto di tutto e di più, ma adesso vado a scuola, sono un ragazzo normalissimo, non mi manca niente”. Il ragazzo intende ora portare in tribunale la donna che ha scatenato la miccia: “Mia madre ha 67 anni, mio padre lavora tant – prosegue nel suo racconto, sottolineando come i suoi genitori non abbiano appunto preso bene la fake news – ci è rimasto malissimo. Anche mio fratello non fa queste cose, lui gioca a calcio”. Così invece il numero della Lega, che difende il suo intervento: “Il vicepresidente mi accusa di razzismo? Io ho raccolto il grido di dolore di una mamma coraggio che ha perso il figlio per la droga. Un atto di riconoscenza che dovremmo fare tutti: la lotta agli spacciatori dovrebbe unire e non dividere. Tolleranza zero contro droga e spacciatori di morte: per noi è una priorità. In Emilia Romagna e in tutta Italia ci sono immgirati per bene, che si sono integrati e che rispettano le leggi. Ma chi spaccia è un problema per tutti: che sia straniero o italiano, non fa nessuna differenza”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SALVINI AL CITOFONO CON UN TUNISINO: “LEI SPACCIA?”

Rimarrà uno dei punti più “iconici” della campagna elettorale nelle Elezioni Regionali in Emilia Romagna con Matteo Salvini che al citofono chiede ad una famiglia tunisina se spaccia in quell’area del Pilastro di Bologna: mentre era in diretta video Facebook con diversi cittadini-elettori per farsi raccontare i problemi e le emergenze di quella periferia, una donna avrebbe segnalato al leader della Lega una palazzina dove si trovava uno dei pusher che purtroppo funestano la zona. Qui la complessa macchina comunicativa della Lega si organizza e prepara un’azione «dimostrativa» (come riferito questa mattina dallo stesso Salvini a Mattino5, ndr) per stanare il presunto cittadino irregolare: citofona direttamente ad una famiglia accusata (dagli altri residenti) di spacciare e chiede direttamente «scusi, per caso suo figlio spaccia? Ci è stato segnalato così…». E così per altre famiglie abitanti in quell’area del Pilastro: il caso esplode e non poteva essere altrimenti vista la platealità del gesto e le conseguenze, anche legali, per quanto avvenuto (citati infatti il nome del presunto spacciatore e di sfuggita anche il numero civico di quell’appartamento).

SALVINI AL CITOFONO, IRA DEL GOVERNO TUNISINO

«Babbo e figlio spacciano droga, ecco perché ho citofonato a quella casa. Abbiamo segnalato a chi di dovere, che agirà di conseguenza, perché spacciare droga alla luce del sole significa vendere morte», così si è difeso questa mattina a Mattino 5 il leader della Lega Matteo Salvini, spiegando come si sia trattata di un’azione dimostrativa. «Quando una mamma mi chiede aiuto, una mamma che ha perso un figlio per droga, faccio il possibile mettendomi in prima linea, anche se qualche benpensante protesta», ribadisce l’ex Ministro degli Interni impegnato a fondo nella campagna elettorale pro-Borgonzoni per le Regionali emiliane. In chiusura Salvini spiega come la Lega abbia presentato il progetto di legge Droga Zero” «che prescinde dalla ‘Modica quantità’ perché la droga fa male, è morte. Gli spacciatori devono stare in galera, non a casa». Nel frattempo il deputato tunisino Sami Ben Abdelaali, parlando a nome del Parlamento di Tunisia chiede le scuse ufficiali di Matteo Salvini per l’episodio del citofono contro la famiglia di origini tunisine: «in Tunisia quest’azione vergognosa di Salvini ha scatenato una grande protesta unita a manifestazioni di solidarietà nei confronti della famiglia tunisina e del minore citati per nome dall’ex (per fortuna) ministro dell’Interno. Sbalorditi per l’attacco diffamatorio di una famiglia di lavoratori, oltretutto sferrato da una persona che in Italia ha ricoperto incarichi di governo», spiega il deputato a Repubblica. La polemica non si placa e proseguirà ancora in queste ultime giornate di campagna elettorale.





