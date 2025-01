Chi è Noemi, la nipote di Gigi D’Alessio? La neo-diciottenne è appena stata protagonista di un compleanno magnifico con tanto di auguri di Anna Tatangelo. Ma andiamo con ordine. Il papà della ragazza, Claudio (figlio del cantante), ha voluto pubblicare un post su Instagram con una dedica speciale nei confronti di Noemi: “”Finalmente è arrivato il giorno che tanto aspettavi. Diciotto volte auguri amore mio, mi fa paura solo a dirlo, ma è tutto vero. Noemi + 18”, ha scritto.

Il 39enne è diventato papà giovanissimo, a 21 anni e ha anche altri due figli: Giselle e Sofia, rispettivamente di 2 e di 4 anni. La sua compagna si chiama Giusy Lo Conte e i due non si sono mai sposati. Ma Gigi D’Alessio è nonno-bis, dato che ha avuto anche un nipote di nome Joseluì nato dalla figlia Ilaria nel maggio 2024. Inutile dire che per Noemi la famiglia ha organizzato una festa enorme e lei si è presentata in modo perfetto: vestito luccicante e tante fotografie piene di felicità.

Noemi ha fatto il suo ingresso alla festa con un vestito pieno di paillettes di color oro e dalle foto si vede chiaramente che lei è felicissima e che teneramente abbraccia il suo papà Claudio. Insomma, quella di Gigi D’Alessio è una famiglia davvero felice, anche se il cantante stranamente non ha ancora messo like alla foto o rilasciato commenti sotto il post delle foto di Noemi, sua nipote. Anna Tatangelo, però, ha messo un mi piace, segno dell’affetto che nonostante la separazione li lega ancora. Dopotutto la cantante è stata la fidanzata di Gigi D’Alessio per ben 15 anni e insieme hanno formato una vera e propria famiglia.

Dopotutto, il figlio Andrea è parente (fratello) di Claudio, mentre Ginevra e Francesco sono i due ultimi figli del cantante nati da Denise Esposito, la nuova compagna. Si attende dunque una reazione di Gigi D’Alessio al post del figlio Claudio, mentre al contempo iniziano a girare sui social le foto della bellissima Noemi che ha poi spento una torta piena di candeline e di frutti di bosco con alle spalle una location da sogno piena di luci e di piante. Non ci resta dunque che fare gli auguri alla splendida Noemi per questo grande traguardo!