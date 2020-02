Anna Tatangelo, moglie di Gigi D’Alessio/ Tra crisi di coppia e gli haters…

Anna Tatangelo sta facendo preoccupare molto i fan: la compagna di Gigi D’Alessio ha pubblicato in questi giorni una foto che mette in mostra il suo addome ultrapiatto. Per gli ammiratori però c’è qualcosa che non va: la cantante è troppo magra? “Mangiati una cosa, Annarè”, scrive un ammiratore. “Che impressione”, aggiunge un altro. Uno scatto che ha fatto subito il giro dei siti di gossip e su cui rimane un punto interrogativo. Clicca qui per guardare la foto di Anna Tatangelo. Non è la prima volta che l’artista mostra l’addome, ma forse solo in questo scatto si è potuto ammirare il suo fisico statuario in ogni dettaglio. Pochi giorni prima infatti, Anna aveva condiviso una foto realizzata durante gli allenamenti. Indossa i pantaloni della tuta e un top sportivo, addominali tirati e costole in bella mostra. Eppure in quel caso nessuno degli haters ha fatto sentire la propria voce. “Sto bene qui”, scrive nell’ultimo post, mentre si trova in sala prove. Questa volta niente outfit succinto, ma una felpona chiara con cappuccio.

ANNA TATANGELO, MOGLIE GIGI D’ALESSIO: E’ DI NUOVO CRISI?

Anna Tatangelo ci tiene molto alla sua forma, ma sa anche quanto il popolino ama puntarle il dito contro. Assistendo all’ultima esibizione di Jennifer Lopez, la cantante ha deciso di dire la sua con una frecciata a tutti gli haters. Nelle Stories, ha condiviso infatti un breve momento della performance di JLo, aggiungendo il suo pensiero: “In Italia sarebbe partito già il ‘Ma è svestita’, ‘Ma è una mamma’, ‘Ma ha 50 anni, va ancora in giro così'”. Questi giorni sono ancora più importanti per Anna: da oggi, mercoledì 5 febbraio, sarà al Festival di Sanremo 2020, così come il compagno Gigi D’Alessio. “Già volato un anno… ma ho ancora l’emozione addosso nel rivedermi sul palco dell’Ariston”, scrive sempre nelle Stories. Eppure quel sorriso che sfoggia spesso non convince alcuni giornali di gossip. Secondo il settimanale Chi infatti, fra Anna e Gigi sarebbe di nuovo ritornata la crisi. Non si parla di quella avvenuta tempo fa, proseguita con il trasferimento della cantante con il figlio Andrea in un appartamento ai Parioli. Infatti dopo la prima bufera, i due artisti erano ritornati di nuovo insieme e sembravano felici. Eppure secondo alcuni non sarebbe così, soprattutto se si considera che da tempo Gigi e Anna non apparirebbero più insieme, uniti come accaduto subito dopo il ritorno di fiamma. Tutto ciò si aggiunge alla scelta di entrambi di non trascorrere lo scorso Natale insieme, ad un mese di distanza dalla loro ultima apparizione in tv, grazie a 20 anni che siamo italiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA