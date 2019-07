Annabelle 3/ Terrore in sala ma anche sul set: episodi inquietanti durante le riprese

Annabelle 3 è uscito da due giorni nella sale cinematografiche. Si tratta di un horror molto atteso, terzo capitolo della saga con protagonista l’inquietante bambola di nome appunto Annabelle, nonché film dell’universo di “The conjuring”, di cui fa anche parte il recente “The Nun”. Insomma, c’è tutto quello che serve affinché si possa gustare un bell’horror, che a tratti fa venire i brividi, soprattutto a coloro che sono più impressionabili. I colleghi di Team World hanno raccolto alcuni aneddoti decisamente meritevoli sul film in questione, a cominciare dal fatto che Annabelle esiste davvero, e si trova conservata in una teca all’interno di un famoso museo dell’occulto negli Stati Uniti, uno spazio dove i veri Ed e Lorraine Warren (che sono anche i protagonisti del film), hanno raccolto oggetti legati a crimini o a fatti esoterici/inspiegabili.

ANNABELLE 3: TERRORE IN SALA MA ANCHE SUL SET

Ci sono poi una serie di fatti da brividi, avvenuti durante le riprese di Annabelle 3, come ad esempio quando la panca del pianoforte nella stanza dei manufatti si è spostata durante la notte, anche se il set era chiuso e non vi era nessuno al suo interno. Inoltre, un giornalista che stava visitando il set della pellicola horror, ha visto il suo orologio andare in confusione, accelerando velocemente e saltando delle ore: pensava fosse colpa della batteria ma il giorno successivo, fuori dal set, l’orologio funzionava alla perfezione. E ancora, Mckenna Grace, che nel film interpreta la ragazzina che la bambola vuole uccidere, ha subito delle perdite di sangue dal naso inspiegabili, ha visto la sua roulotte perdere corrente senza alcun apparente motivo, e durante gli ultimi giorni di riprese ha ricevuto in dono un crocifisso arcobaleno: peccato che la croce si sia staccata appena indossato. Leggende, verità, finzione, chi lo sa, fatto sta che Annabelle 3 è un film che tutti gli amanti del genere horror dovrebbero vedere, anche se poi non vorrete ma più intravedere una bambola nei dintorni…

