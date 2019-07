ANNALISA/ “Avocado Toast è il mio jolly estivo!” (Battiti Live)

Annalisa è tra le ospiti della nuova puntata di Battiti Live 2019, la manifestazione dell’estate organizzata da Radio Norba e trasmessa in differita in prima serata su Italia 1. La ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è tra le protagoniste della terza puntata in onda mercoledì 24 luglio 2019 su Italia 1 dove presenterà il singolo estivo “Avocado Toast”, una canzone che la stessa cantante ha descritto così: “è nata mentre ero a Los Angeles, un periodo in cui abbiamo scritto tantissimo. Era la fine di una giornata di marzo, quando con Michele Canova, il mio produttore, ci siamo messi a fare qualcosa senza regole da seguire”. A Musica e Tv 2.0 ha spiegato come mai ha scelto di ripartire con un brano così differente dai precedenti: “questo brano inizia a raccontare qualcosa di nuovo, e in particolare racconta l’estate a modo mio, senza snaturare me stessa”.

Annalisa: “nel prossimo album ci saranno cose molto particolari”

Dopo “Avocado Toast“, Annalisa tornerà negli studi di registrazione per ultimare il nuovo album di inediti in uscita il prossimo anno. Si tratta di un progetto importato che la stessa cantautrice ha raccontato così: “anche nel prossimo album ci saranno tanti ingredienti con un focus ben presente, subito evidente, ma anche con tante cosi particolari come lo stesso Avocado Toast. Ho scritto molto in questi mesi, anzi davvero un sacco! Ho iniziato nel novembre scorso e non mi sono quasi mai fermata, anzi sto continuando a scrivere anche adesso”. Per Avocado Toast, Annalisa ha lavorato nuovamente Michele Canova: “il rapporto si è evoluto, a partire dal fatto che sono andata da lui a Los Angeles e ho imparato a conoscere il suo modo di lavorare. È tutto molto naturale”. Non solo, per il singolo la cantante ha lavorato a stretto contatto anche con Danti: “è stato un incontro artistico bello, ci capiamo in maniera molto veloce. E quando si scrive per comunicare con tante persone, capirsi al volo è fondamentale”.

Annalisa: “In Avocado Toast racconto di un’ipotetica notte estiva”

Ospite di Radio Italia, Annalisa ha parlato del nuovo singolo Avocado Toast descrivendolo come una sorta di “jolly estivo”, una canzone nata e scritta a Los Angeles. “Nella canzone racconto di un’ipotetica notte estiva rilassata, in cui ci ci si gode la festa e l’intimità” ha detto la cantante che per l’estate 2019 ha voluto proporre qualcosa di diverso e in parte innovativo. “Ho cercato di fare qualcosa che mi appartenga, un brano estivo ma a modo mio” ha precisato Annalisa Scarrone che tra le varie cose ha parlato anche del suo recente viaggio a Los Angeles: “è stato davvero un viaggio bellissimo, abbiamo passato quasi tutti i giorni a scrivere, sono andata a prendere ispirazione e a buttare giù le idee per il disco, abbiamo tanto materiale nuovo e non vedo l’ora di condividere qualcos’altro”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA