Annalisa, Dieci/ Scontro diretto tra lei ed Ermal Meta: chi vincerà? (Sanremo 2021)

Annalisa è la protagonista femminile del Festival di Sanremo 2021, data per vincitrice sin dalla prima puntata quantomeno dalla giuria demoscopica, che l’ha favorita piazzandola al primo posto tra i 13 big in gara con lei a inizio Festival. Il risultato è leggermente cambiato in corso d’opera, vale a dire dopo le esibizioni degli altri 13 cantanti di questa edizione, quando Ermal Meta ha convinto tutti con la sua Un milione di cose da dirti. Così, Annalisa è scalata in seconda posizione, mentre continua a giocarsi la vittoria in uno scontro diretto con il favorito assoluto. Deludente solo il risultato nella classifica della sala stampa: in quel caso, Annalisa è addirittura diciassettesima.

Annalisa spiega di cosa parla Dieci

Intanto, nelle ultime interviste prefinale, Annalisa non parla delle sue sensazioni o aspettative in questo senso. Pochissimi i riferimenti alla gara anche nelle dichiarazioni rilasciate ieri a Tgcom24, in cui si sofferma più che altro sulla descrizione del suo brano, Dieci: “Dieci è nata a marzo/aprile dell’anno scorso, nel periodo del primo lockdown”, racconta. “Nella sua primissima versione era figlia della voglia di raccontare questo sentimento di forza. Rendersi conto che le cose cambiano, a tutti i livelli, sia personale che lavorativo non significa che bisogna mollare. Bisogna solo assecondare il cambiamento è trovare il modo di riequilibrarsi”. In seguito, infatti, è diventata una canzone d’amore: “Quando mi sono accorta che poteva essere un bel pezzo da presentare al Festival il cerchio si è un po’ chiuso e l’ho tenuto apposta fuori dal disco Nuda perché volevo provare a presentarla. Ora mi ritrovo a Sanremo in concomitanza con questi dieci anni di carriera che per me sono un piccolo grande traguardo”.

Annalisa: “La musica troverà nuovi spazi”

Da qui anche il titolo del brano, una sorta di omaggio che ha voluto fare a se stessa, orgogliosa – se si guarda indietro – “di aver sempre cercato di fare meglio”: “Provo costantemente a fare musica nel modo migliore possibile, cercando di valorizzarmi. Cerco di dire delle cose che mi risolvono e allo stesso tempo creano uno specchio con chi mi ascolta. Ho sempre cercato di farlo con molta onestà. Provare a fare del proprio meglio non significa che ci sia sempre riuscita, la ciambella non riesce sempre con il buco. Però ci ho sempre provato”. Infine parla della sua scelta di presentare una cover de La musica è finita di Ornella Vanoni: “L’ho scelta per la grande eleganza del pezzo così come quella della sua interprete”, spiega, “ma soprattutto è un’occasione per dire che la musica in realtà non è finita. Semplicemente si sta evolvendo, come tante altre cose. Non bisogna mollare, troveremo nuovi spazi. Spero che i tempi vadano in una versione luminosa e si possa tornare il prima possibile ai concerti nei club, nei teatri e negli stadi”.



