Annalisa e Nicola, pace dopo C’è posta per te/ Moglie dà seconda possibilità a marito

È apparsa restia a perdonare il marito Nicola dopo i suoi due tradimenti, poi Annalisa ha effettivamente chiuso la busta a C’è posta per te. Ma non è finita proprio così tra loro, perché c’è stata un’importante evoluzione dopo la registrazione. La moglie ha deciso, infatti, di dargli una seconda occasione. Lo ha rivelato lo stesso programma condotto da Maria De Filippi, spiegando che «dopo qualche tempo dalla registrazione Annalisa ha deciso di dare un’altra possibilità a suo marito Nicola».

ROSSELLA, SCUSE ALLA MAMMA ANNAMARIA A C'È POSTA PER TE/ Luca Argentero interviene e commuove

E ha riportato il commento di quest’ultimo, che ha rivelato di non aver mollato la presa dopo la chiusura della busta da parte della moglie. «Nonostante la chiusura della busta ho continuato a dimostrare di voler sistemare il mio matrimonio e ci stiamo avvicinando», ha spiegato Nicola, secondo quanto riportato nel post pubblicato sulla pagina Instagram del programma.

Adele e Giovanni si sono ritrovati dopo C'è posta per te/ Mamma e figlio insieme...

Annalisa e Nicola dopo C’è posta per te “Ci stiamo dando un’altra possibilità”

La moglie Annalisa ha confermato dopo la registrazione di C’è posta per te che il marito Nicola non si è fermato di fronte alla chiusura della busta. Evidentemente, il desiderio di recuperare il matrimonio era tale da proseguire con i suoi tentativi. «Dopo la registrazione, lui non ha smesso ogni giorno di dimostrare con i fatti di essere realmente pentito e cambiato», ha commentato la moglie Annalisa. Poi ha confermato che ha effettivamente deciso di accettare un riavvicinamento. «A oggi ci stiamo dando un’altra possibilità». Tanti i commenti dei telespettatori, soprattutto quelli contrari a questa svolta. «E allora…. Non c’è 2 senza 3. Buona vita insieme», ha scritto ad esempio un utente.

ADELE IMPLORA IL FIGLIO GIOVANNI A C'È POSTA PER TE: "FAMMI ESSERE ANCORA TUA MAMMA"/ Lui chiude la busta!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)













© RIPRODUZIONE RISERVATA