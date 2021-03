ANNALISA/ “Fidanzato? Ce l’ho, ma preferisco non parlarne” (Amici 20)

Era una delle favorite dell’ultimo Festival di Sanremo, Annalisa, ma alla fine è arrivata soltanto settima. In compenso, la sua Dieci è piaciuta molto soprattutto al pubblico giovane, che la mette al decimo posto – non a caso – della Top 50 di Spotify. È probabile che sarà proprio questa la canzone che canterà oggi pomeriggio ad Amici, dove tornerà ospite insieme a un’altra vincitrice del talent, in gara con lei a Sanremo: Gaia. Intanto è già uscito Nuda, il suo nuovo album dal titolo provocatorio: “Non voglio certo togliermi i vestiti, anche se forse sarebbe più facile”, ha spiegato in un’intervista del 1° marzo a Vanity Fair. “In questo album cerco di mettermi a nudo, con tutte le mie fragilità, in un momento in cui ci si mostra solo attraverso la patina dell’apparenza. Invece c’è un insieme di aspetti meno evidenti che ci rendono umani”.

La ‘nuova’ Annalisa

A proposito di difetti umani, Annalisa sostiene di voler comunicare al suo pubblico una nuova versione più autentica di sé. La “persona normale”, insomma, “quella che sono quando sono sola e che conosco solo io”. Parecchie canzoni raccontano la sua giornata, i suoi riti casalinghi, ma anche – a livello interiore – i lati fragili, le insicurezze che ha. Strano a dirsi, per una cantante che si è sempre presentata impeccabile nella voce e nell’immagine: “Mi impegno molto per avere un bell’aspetto”, ammette. Per poi precisare: “Io lo faccio per me: se non mi piaccio non sto bene. Voglio essere la versione migliore di me stessa”.

Annalisa ammette: “Sì, sono fidanzata”

Secondo Annalisa, viviamo in una sorta di “dittatura della felicità” che ci rende poco spontanei. “Nella musica leggera, per esempio, il diktat è uno: passare un messaggio di positività. A me piace ma solo quando è vero. Ci vuole anche l’altro pezzo: i momenti difficili, la malinconia. La vivo come una responsabilità”. Uno dei versi di Nuda è appunto “ma non ti piace se sono sincera”: “Quando sei sincera hai paura che agli altri non faccia piacere, perché ti preferiscono quando ti freni, quando trovi un compromesso. È giusto considerare la sensibilità altrui, ma è altrettanto giusto dire le cose che senti. E pazienza se perdi qualche relazione”. A proposito di relazioni, Annalisa è sempre stata molto riservata. In questa occasione, però, ammette che un fidanzato ce l’ha. Se non ne parla è perché le piace conservare la verità nei suoi rapporti, e parlarne vorrebbe dire – tra le altre cose – sciuparli. “Anche la famiglia e gli amici sono il mio posto sicuro, che voglio tenere per me”.



