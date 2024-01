Annalisa “Sinceramente”, pagelle canzone Sanremo 2024/ Un brano pop perfetto ma che non chiama la vittoria

Pagelle canzone Annalisa ‘Sinceramente’, Sanremo 2024: brano interessante e fedele al suo stile

Non è di certo un’esordiente del Festival di Sanremo, ma quest’anno Annalisa porta sul palco un’artista che potremmo definire rinata. Reduce da una serie di successi, la cantante 38enne si presenta a Sanremo 2024 con il brano ‘Sinceramente’, che potremmo definire un brano pop a suo modo perfetto, interessante e fedele al suo stile.

Con ben sei partecipazioni in undici anni, Annalisa è ormai una veterana di Sanremo, ma la vera svolta in carriera la cantante l’ha conosciuto nell’ultimo anno e mezzo, dalla pubblicazione di due singoli come Bellissima e Mon amour, e del più recente Euforia. Questo nuovo corso della sua carriera non può non avere un peso in una gara che, dopo varie posizioni deludenti eccezion fatta per il terzo posto con Il mondo prima di te nel 2018, la vede tra le assolute favorite. Al primo ascolto però Sinceramente non è un pezzo che chiama immediatamente la vittoria.

Annalisa con ‘Sinceramente’ al Festival di Sanremo 2024: una vittoria difficile?

La canzone di Annalisa ‘Sinceramente’ è puro pop d’altissimo bordo, che non fa un solo passo verso lo stereotipo della canzone sanremese, ma ci tiene ad affermare semmai i propri di stereotipi, nel bene o nel male, giocando anche con certi suoni, come le interessanti variazioni sullo special che richiamano un po’ Madonna.

Perché se è vero che il festival è tornato ad attrarre i cantanti e gli artisti di maggior successo, è anche vero che i divi non hanno ‘bisogno’ di Sanremo, o ne hanno in minima parte, semmai è il contrario; per cui ci sembra conseguente la scelta di Annalisa di portare un brano che forse non troverà la vittoria nemmeno stavolta, ma è a suo modo perfetto, in attesa che la tenuta sul palco e il look della cantante facciano il resto.

