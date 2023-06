Annamaria Berrinzaghi, mamma di Fedez, replica a Luis Sal/ Le strane parole scatenano il web

Lite tra Fedez e Luis Sal: interviene la mamma del rapper

Fedez e Luis Sal hanno infiammato il web nelle scorse ore rompendo il silenzio sui motivi che hanno portato alla fine del loro rapporto dopo il successo ottenuto con il podcast “Muschio selvaggio”. Tra i due era nato non solo un rapporto professionale con la nascita di una società, ma anche un’amicizia. Spesso, infatti, Luis Sal appariva nelle storie di Instagram del rapper mentre giocava con i figli dei Ferragnez. Dopo Sanremo, però, qualcosa si è rotto tra i due al punto da prendere le distanze.

Nelle scorse ore, il noto youtuber, con un video pubblicato sul canale di Muschio Selvaggio, ha raccontato la propria verità e Fedez ha deciso di rispondere con una serie di video pubblicati tra le storie del suo profilo Instagram. A rendere ancora più frizzante l’aria è stata la signora Annamaria Berrinzaghi che ha pubblicato uno strano post su Instagram.

Le parole della mamma di Fedez dopo il video di Luis Sal

“Aveva ragione la mia mamma”, è la frase sibillina pubblicata da Annamaria Berrinzaghi, conosciuta da tutti come Tatiana, subito dopo il video verità di Luis Sal. Una frecciatina che ha scatenato i commenti del web che hanno provato a capire a cosa possano riferirsi le parole della mamma del rapper.

La risposta, come ricorda Fanpage, arriva dalla prima serie “The Ferragnez” in cui in una scena, la nonna di Fedez nonchè mamma della signora Tatiana, legge le carte al nipote e si lascia andare ad una previsione. “Un uomo giovane, vedi qua? Ti tradisce, c’è proprio l’affetto di mezzo. Lui è un tuo amico. Stai attento. Purtroppo non devi avere amici vuol dire, tu non li devi avere”, aveva detto la nonna. Riflettendo su chi potesse essere, Fedez fa riferimento proprio a Luis Sal: “Ho capito chi è, dice che è Luis”.

