Anonimo Italiano, vero nome Roberto Scozzi, è tra i protagonisti di Ora o mai più, lo show televisivo che rilancia vecchie glorie della musica condotto da Marco Liorni in prime time su Rai1. Durante la seconda puntata il cantante è tornato ad esibirsi con il coach Riccardo Fogli sulle note di “Noi due nel mondo e nell’anima”, un brano portato al successo dai Pooh. La giuria composta da Patty Pravo, Rita Pavone, Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Marco Masini, Raf, Rettore non ha apprezzato particolarmente la prova canora puntando il dito verso il coach Riccardo Fogli.

Raf ha precisato: “voto 7, forse non lo so avrei dato più parti da cantare, cantare meno da Riccardo. Quando lo canta lui è talmente così nella nostra memoria che è difficile poi con un’altra voce. Sarei stato curioso, cantando di più, più parti, mi sarei convinto di più, invece resto più incerto”. Anche Alex Britti sottolineato la cosa: “ho dato 7. Mi accodo completamente a quello che ha detto Raf. Avrei voluto sentirlo cantare di più, ha avuto poco spazio, ma ha cantato quello che mi aspettavo. Un paio di righe in più sulla divisione”.

Anonimo Italiano non convince la giuria di Ora o mai più

L’esibizione di Anonimo Italiano a Ora o mai più 2025 ha diviso la giuria. Patty Pravo ha dato come voto 8, mentre Gigliola Cinquetti è andata al ribasso: “ho dato 7, sono d’accordo con Alex. Riccardo non ha dato lo spazio necessario ad Anonimo Italiano per trovare la sua cifra su questa canzone. Ha prevalso la cifra di Riccardo perchè era sia quantitativamente che come intenzionalità troppo forte, il che non vuol dire che non esista ed io l’avrei ascoltato con curiosità, una ipotesi interpretativa completamente diversa”. Anche Rita Pavone precisa: “la penso come loro. Ho trovato certe difficoltà in certi punti e poi devo dire, non so, forse trovare una tua identità è difficile. Tu hai una bellissima voce, hai un grande estensione, ma la timbrica non capisco mai qual è la sua. Voto 7”. Al coach Riccardo Fogli non resta che ammettere: “devo confessare, sono pentito di questa scelta”.

Il voto prosegue con Marco Masini: “sono stato un pò più cattivo, ma non per colpa di Roberto, ma per colpa di Riccardo devo essere onesto. Il loro problema è stato trovare la tonalità, Riccardo già non arrivava alla prima poi la modulazione ha favorito. Il problema è stato l’unisono: quando due voci simili fanno la stessa cosa si annullano un pò. Voto 6”. Infine Rettore: voto 6, mi sembrava…non erano armonici, ad un certo punto sono entrata nel mondo dei Pooh e quando lui è andato su mi aspettavo Facchinetti”. A fine puntata Anonimo Italiano si classifica al settimo posto della seconda puntata.