Anticiclone africano in arrivo, temperature fino a 40 °C/ Da Sabato 29 giugno torna il maltempo al Nord

Anticiclone africano, le previsioni meteo di sabato 29 giugno 2024 cosa dicono?

Nuovo anticiclone africano in arrivo su tutta Italia, porterà l’aumento delle temperature con picchi di caldo da record fino a 40 °C, specialmente nelle regioni del Sud e Centro. A partire da giovedì 27 giugno le condizioni torneranno stabili, specialmente nelle aree che nei giorni scorsi sono state più interessate dal maltempo. Tuttavia, a partire dalla giornata di sabato 29, potrebbero ritornare temporali e condizioni di instabilità soprattutto al Nord. Come mostrano le previsioni di Meteo.it infatti, il fronte caldo e di alta pressione tornerà a farsi sentire, riportando le temperature sopra la media del periodo.

Bollino arancione per il caldo soprattutto al Centro Sud nella giornata di venerdì 28 giugno 2024 e al Sud, sia venerdì che sabato. In queste due giornate, si registreranno le temperature più alte, tra i 35 e i 40 gradi in moltissime città. Mentre il fenomeno andrà a diminuire nel weekend interessando prima le zone alpine e progressivamente anche le pianure del Nord, dove sono previsti rovesci anche intensi. Da domenica peggioramento sarà confinato su Prealpi e Alpi, mentre nel resto d’Italia tornerà il cielo sereno e soprattutto il caldo estivo, che potrebbe addirittura peggiorare in alcune zone e città tra cui Bari e Roma.

Anticiclone africano, torna il caldo estivo, sabato bollino arancione in 17 città

Caldo da record atteso in tutta Italia tra giovedì 27 e domenica 30 giugno 2024. L’anticiclone africano farà innalzare la temperatura sopra la media del periodo, portando i valori che si erano abbassati a causa dell’ondata di maltempo, e fino a 40 gradi, con uno sbalzo termico che in alcune regioni toccherà i +15 gradi. Nella giornata di venerdì, che secondo le previsioni di Meteo.it, sarà la peggiore per il Centro Nord e Centro Sud, con caldo intenso e localmente anche cielo rosso a causa della sabbia sahariana, che negli ultimi periodi sta interessando la penisola sempre più frequentemente.

Sabato previsto bollino arancione in 17 città: Bolzano, Brescia, Verona, Trieste, Bologna, Ancora, Firenze, Perugia, Latina, Rieti, Roma, Frosinone, Viterbo, Pescara, Campobasso, Catania e Palermo. 8 quelle da bollino giallo: Milano, Torino, Venezia, Civitavecchia, Bari, Napoli, Reggio Calabria e Messina.











