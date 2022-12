Anticipazioni Beautiful/ Diamond White: “Paris pensa a Finn, poi intrigo con Carter”

Anticipazioni Beautiful, parla Diamond White: “Paris e Finn…”

Il ritorno di Sheila in Beautiful ha gettato il panico tra tutti i personaggi, specialmente i membri della famiglia Forrester che conoscono molto bene le follie della diabolica donna. La Carter è la madre biologica di Finn, il quale si sente in confusione perché non sa come reagire bene e se intende accoglierla o meno nella sua vita. Come sappiamo, alla fine il bel dottore sceglie di stare dalla parte della moglie Steffy poiché deve pensare a proteggere la sua famiglia prima di ogni cosa, una scelta che Sheila non prenderà per niente bene, portandola a cercare un’improbabile alleanza con Deacon pur di fargliela pagare ai Forrester.

In un’intervista con Nuovo TV, Diamond White, interprete di Paris, anticipa in che modo il suo personaggio si troverà sempre più coinvolto nelle vicende di Beautiful. “Paris si alleerà con Finn e Zende per cercare di tenerla lontana da tutto”, spiega l’attrice, riferendosi alla minacciosa Sheila. “Ma non solo: sarà al centro di un intrigo che vedrà coinvolto Carter”. Steffy e Finn avevano deciso di ospitare la ragazza in attesa che trovasse un posto in cui stare. Nella vicenda di Sheila, Paris si è schierata con il bel dottore, che era intenzionato a stabilire un contatto con sua madre, e tra loro era quasi scoccato un bacio (poi abbiamo scoperto, solo frutto della fantasia di lei!).

Anticipazioni Beautiful prossime puntate: Paris e l’intrigo con Carter

Nel corso dell’intervista, Diamond White parla anche di “intrigo con Carter”, l’avvocato che nelle puntate italiane di Beautiful è coinvolto in un focoso triangolo amoroso con Quinn ed Eric. Ebbene, prossimamente vedremo il bel Carter tra le braccia di Paris. La liaison avverrà nel momento in cui Zende si deciderà a fare il grande passo con lei, chiedendole di sposarlo. La proposta getterà Paris nel panico e si rifugerà da Carter, con cui scatterà un bacio. Inizialmente sarà solo per puro caso, come consolazione. In seguito, però, ce ne sarà un altro nel loft dell’avvocato, voluto soprattutto da lei.

Insomma sembra che nelle prossime puntate di Beautiful, Paris sarà richiesta da tutti: abbandonata la storyline con Finn, la ragazza sarà contesa tra Zende e Thomas (che ha un certo interesse verso di lei), e poi subentrerà anche Carter.











