La settimana i Beautiful sta per giungere al termine e i tantissimi fan dell’amatissima soap opera americana sono curiosi di sapere cosa succederà prima della breve pausa del weekend, le anticipazioni di venerdì 1 novembre 2024 come sempre rivelano interessanti novità. Queste fanno sapere che anche Brooke inizierà a preoccuparsi a causa del rapporto di Hope e Thomas, ha paura che la figlia possa provare dei sentimenti per il figlio di Ridge e cercherà di convincerla a recarsi a Roma senza di lui.

La Logan non darà ascolto alla madre, quest’ultima però si tranquillizzerà pensando che anche lei andrà in Italia e potrà osservare ciò che succede tra loro. Nel frattempo Wyatt consiglierà a Liam di parlare di nuovo con la moglie e di proporle di coinvolgere anche Forrester nella videochiamata da Los Angeles. Le anticipazioni di Beautiful, dell’episodio che andrà in onda venerdì 1 novembre 2024, fanno poi sapere che Ridge sarà molto fiero del figlio e gli manifesterà il suo supporto in merito alla sua presenza a Roma in occasione dell’importante evento per la Forrester creation.

Beautiful, anticipazioni venerdì 1 novembre 2024: Thomas è ancora ossessionato da Hope? Forrester rassicura il padre

Nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 1 novembre 2024, nonostante la sua felicità per il fatto che Thomas si recherà a Roma Ridge sarà un po’ preoccupato e gli chiederà se è davvero sicuro di non essere più ossessionato da Hope. Le anticipazioni i Beautiful rivelano che lui lo rassicurerà ribadendo ancora una volta che tra loro c’è solo un rapporto professionale.

Da settimane in molti non fanno che preoccuparsi a causa del rapporto tra Hope e Thomas, Spencer non riesce proprio a fidarsi di lui e aveva chiesto alla moglie di recarsi da sola a Roma, lei però si è rifiutata di assecondare la sua richiesta. Quando la Logan ha raccontato a Forrester la discussione avuto col marito lui ha iniziato a riflettere su alcuni suoi comportamenti che potrebbero far pensare che provi davvero qualcosa nei suoi confronti. In Italia i due presenteranno in anteprima la nuova collezione di ‘Hope For The Future’, sono in molti a chiedersi se lì penseranno solo al lavoro o se finiranno per lasciarsi travolgere la passione. Cosa succederà tra loro? Non ci resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate di Beautiful per scoprirlo.

