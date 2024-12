Le vicende dei protagonisti di Beautiful continuano ad appassionare sempre di più i telespettatori, questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito agli episodi che andranno in onda su Canale 5 domani, sabato 7 dicembre 2024, dalle 13.45. Queste fanno sapere che Wyatt consolerà ancora il fratello e cercherà di ricordargli quanto sia importante per lui la sua famiglia. Insieme a Spencer anche R.J. proverà a convincere Liam a non rinunciare a Hope dicendogli che lei sta malissimo per ciò che ha fatto.

Anticipazioni Beautiful, puntata 6 dicembre 2024/ Hope bacia di nuovo Thomas, volta pagina dopo Liam

R.J. e Wyatt consiglieranno a Liam di riflettere sul suo matrimonio per capire se vale la pena lottare per il loro amore. Nel frattempo Hope confesserà a Thomas di essere da tempo attratta da lui, ammetterà anche di aver avuto delle fantasie inopportune. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che la Logan si sente in colpa nei confronti del marito, ma non può più ignorare quello che prova per Forrester.

Anticipazioni Beautiful, puntata 5 dicembre 2024/ Deacon fa visita a Sheila in carcere, lei resta sorpresa

Beautiful, anticipazioni 7 dicembre 2024: Thomas e Hope a letto insieme, Liam pensa al tradimento

In carcere Sheila riceverà la visita di Deacon, lei lo ringrazierà per il sostegno che le ha dato in passato e riflettendo sulla sua vita si chiede come sarebbe potuta essere se avesse preso decisioni diverse. Lui è consapevole degli errori che la donna ha commesso, però prova ancora molto affetto nei suoi confronti. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che negli episodi di sabato 7 dicembre 2024 Liam sembrerà irremovibile quando R.J. proverà a convincerlo a dare un’altra possibilità a Hope, Spencer non vorrebbe perderla ma non riesce a non pensare al bacio che ha dato a Thomas a Roma.

Anticipazioni Beautiful, puntata 4 dicembre 2024/ Hope confessa a Thomas che vuole stare con lui

Intanto, Katie, Ridge e Carter alla Forrester parleranno di ciò che è successo a Roma ma sono convinti che Hope in preda all’emozione per il grande successo ottenuto abbia solo commesso una leggerezza. Sono convinti che Liam riuscirà a perdonarla, di certo non possono sapere che nel frattempo la Logan e Thomas si sono lasciati travolgere dalla passione finendo a letto insieme.