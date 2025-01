Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate che andranno in onda sabato 11 gennaio 2025. Queste fanno sapere che Wyatt dirà a Liam che ha il sospetto che voglia riavvicinarsi a Steffy con la scusa di proteggerla, lui però assicurerà al fratello di essere solo preoccupato per la piccola Kelly e per sua madre dopo che ha visto Finn e Sheila che si abbracciavano. Spencer subito dopo si recherà a casa della Forrester per assicurarsi che stia bene dopo la scarcerazione della Carter. La donna apparirà molto turbata, pensa però che non succederà nulla di male alla sua famiglia anche grazie a Finn. Liam si mostrerà diffidente nei confronti del marito di Steffy, le racconterà dell’abbraccio tra Sheila e Finn e le mostrerà anche il video.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Liam negli episodi di sabato 11 gennaio 2025 dirà a Steffy che suo marito potrebbe non essere capace di difendere la sua famiglia dalla madre. Lei sarà incredula, esclude la possibilità che il medico si sia riavvicinato alla madre ma Liam ripeterà che quando si tratta di Sheila non ci si può fidare totalmente di Finn, lui vuole solo proteggere lei e Kelly ed è per questo che le dice tutto questo.

Beautiful, anticipazioni 11 gennaio 2025: Liam mette in guardia Steffy, non si fida di Finn

Cos’altro succederà a Beautiful nelle puntate che verranno trasmesse domani? Stando alle anticipazioni Finn dirà alla madre Li che Sheila è stata scarcerata a causa di un vizio legale, lei sarà sconvolta. La donna sarà molto preoccupata per la sicurezza di Steffy e dei suoi nipoti, il figlio però proverà a rassicurarla dicendola che farà di tutto per proteggere la sua famiglia. Quando Deacon vedrà Sheila sarà molto sorpreso, le chiederà se sia scappata dalla prigione ma lei gli spiegherà che è stata scarcerata dal giudice. Il suo unico desiderio ora è quello di riconciliarsi con Finn e pensa di avere buone possibilità di riuscirci.

Nel frattempo Liam cercherà ancora di convincere Steffy che non può fidarsi di Finn al momento, dopo averlo visto mentre abbracciava la madre in tribunale pensa che non sia in grado di proteggere la sua famiglia da Sheila. Spencer ha paura che il giudizio del marito della Forrester possa essere offuscato dal legame che ha con la madre biologica, teme anche che i due possano riavvicinarsi ora che lei è di nuovo libera.