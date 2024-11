La settimana di Beautiful sta per concludersi e i suoi tantissimi fan sono curiosi di sapere cosa accadrà prima della breve pausa del weekend, le anticipazioni dell’episodio di sabato 16 novembre 2024 rivelano interessanti colpi di scena che stupiranno tutti. I Forrester si trovano a Roma per presentare la collezione in anteprima, durante la conferenza stampa Hope rivolge importanti complimenti a Thomas, riconoscendo soprattutto il suo talento come stilista. Tanto è il successo che ottengono durante la conferenza, al termine della quale Steffy raggiunge la figlia di Brooke per farle i complimenti e per scusarsi con lei per aver messo in dubbio la sua lealtà nei confronti del marito.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la Logan apprezzerà molto le parole di Steffy e mentre la Forrester organizza la partenza lei decide di andare a fare un giro per la città insieme a Thomas. Nel frattempo Carter, Brooke e Ridge si danno appuntamento alla villa dei Cavalieri di Malta sull’Aventino. Nella puntata che andrà in onda domani, sabato 16 novembre 2024, Liam sarà ancora sul jet privato con Spencer, al padre confesserà di essersi pentito di aver avuto dei dubbi sulla moglie e di averla trattata con sfiducia. Bill cercherà di rassicurarlo dicendogli che non appena Hope lo vedrà faranno subito pace.

Beautiful, anticipazioni 16 novembre 2024: Hope e Thomas travolti dalla passione, Liam vede tutto

Arrivato a Roma Liam si reca subito a Piazza Navona, lì trova Steffy che gli racconta di aver cambiato idea su Hope, gli dirà poi che la moglie è andata a fare un giro della città dopo le grandi emozioni provate. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Spencer inizierà a girare per Roma nella speranza di trovare la moglie e Forrester, però li mancherà sempre per pochissimo. Dopo un po’ riuscirà a vederla mentre ammira con Thomas il Colosseo e all’improvviso lei lo bacerà con grande passione e coinvolgimento, Spencer sarà incredulo di fronte a quella scena.

Brooke cercherà di raggiungere Carter e Ridge ma finirà per perdersi nel Giardino degli Aranci e subito dopo nel terreno della villa dei Cavalieri. Intanto a Los Angeles Finn ringrazierà Taylor per averlo aiutato con i bambini durante l’assenza della moglie. Lei gli confiderà la sua paura in merito ad un possibile riavvicinamento tra Brooke e Ridge in Italia. Le anticipazioni di Beautiful al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata di domani, sabato 16 novembre, per scoprire cos’altro succederà.