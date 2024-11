Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful e come al solito novità e colpi di scena non mancheranno, le anticipazioni relative all’episodio di martedì 19 novembre 2024 lasceranno tutti a bocca aperta. L’amatissima soap opera americana va in onda su Canale 5 tutti i giorni e tiene compagnia a moltissimi telespettatori, questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. A Roma ci sarà un ritorno di fiamma tra Brooke e Ridge, lui dopo averla vista nel buco della serratura del portone sul colle Aventino si convincerà che sono destinati a stare insieme e le chiederà di essere per sempre la sua ‘Logan’, una proposta che la renderà davvero felice.

Nel frattempo Liam sarà davvero sconvolto e turbato dopo aver visto Hope baciare con passione Thomas, soprattutto perché è stata lei a fare il primo passo. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata che andrà in onda martedì 19 novembre 2024 Forrester e la figlia di Brooke continueranno visitare Roma e saranno molto affettuosi l’uno con l’altra, Spencer invece incontrerà Steffy e in preda alla disperazione le racconterà cosa ha visto.

Beautiful, anticipazioni 19 novembre 2024: il matrimonio tra Liam e Hope è finito? Lui bacia Steffy

Per Liam non sarà un momento affatto semplice, è successo ciò che temeva e dovrà fare i conti con il tradimento della moglie, vederla mentre baciava Thomas l’ha ferita terribilmente. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che mentre ne parlerà con Steffy anche lei sarà sconvolta e proverà a consolarlo, lui però all’improvviso la bacerà.

Dal punto di vista professionale per i Forrester il viaggio a Roma è stato un vero successo, Ridge e Brooke saranno al settimo cielo anche per la loro riconciliazione. Hope, Steffy, Carter e Thomas in attesa di ripartire per Los Angeles sul jet privato parleranno del fatto che Forrester e Logan hanno deciso di tornare insieme. I figli di Ridge assicureranno di aver imparato la lezione, questa volta infatti non faranno nulla per cercare di ostacolare il loro amore. Cos’altro succederà ai protagonisti di Beautiful nella puntata che andrà in onda domani, martedì 19 novembre 2024? Al momento le anticipazioni non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere per scoprire tutto quello che accadrà, come sempre i colpi di scena non mancheranno.

