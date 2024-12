Le vicende dei protagonisti di Beautiful continuano ad appassionare moltissimi telespettatori, questi quotidianamente restano davanti al televisore per scoprire tutto quello che accadrà. Colpi di scena e novità non mancano mai e catturano non poco l’attenzione dei tantissimi fan dell’amatissima soap opera americana in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45. Cosa succederà nei prossimi episodi? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di domani, giovedì 5 dicembre 2024, che lasceranno tutti senza parole.

Dopo quello che è successo tra Liam e Hope, Wyatt cercherà ancora di far cambiare idea al fratello sul divorzio dicendogli che è stato solo un bacio. A detta sua se non perdonerà la moglie sarà costretto a perdere la sua famiglia e inevitabilmente causerà molta sofferenza anche ai bambini. Spencer però sarà irremovibile sulla separazione, proprio perché si tratta di Thomas non riesce proprio a perdonare il tradimento della Logan, Forrester è la persona che più odia e non può tollerare che la moglie lo abbia baciato.

Beautiful, anticipazioni 5 dicembre 2024: Deacon sorprende Sheila, i due si amano ancora

Altri colpi di scena in vista a Beautiful nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 5 dicembre 2024, su Canale 5. Le anticipazioni fanno sapere che Deacon andrà a trovare Sheila in carcere, lei apparirà molto sorpresa non appena lo vedrà e sarà molto felice. I due ripenseranno ai bei tempi trascorsi insieme, la Carter gli dirà che sta pensando molto alla sua vita ed è pentita di ciò che ha fatto.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Deacon rassicurerà Sheila in prigione e le dirà che è una persona speciale. Entrambi provano ancora dei sentimenti l’uno nei confronti dell’altro e sperano che potranno tornare insieme non appena lei uscirà dal carcere. Cos’altro succederà nell’episodio di giovedì 5 dicembre 2024? Gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.

