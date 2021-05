Anticipazioni Chiamami ancora amore/ Seconda puntata: Pietro si allontana dal padre

S’intitola Chiamami ancora amore la nuova fiction di Rai1 con protagonista Greta Scarano nei panni di Anna, una donna in crisi a partire dal naufragio del suo matrimonio con Enrico (Simone Liberati), con cui Anna ha anche avuto un figlio, Pietro (Federico Ielapi). Nella seconda puntata della fiction, in programma per lunedì 10 maggio, le capacità di cura della madre vengono messe al vaglio da Rosa (Claudia Pandolfi), un’assistente sociale. Enrico, infatti, continua a muovere contro di lei delle accuse importanti volte a mettere in dubbio persino la sua capacità di prendersi cura del bambino. Il marito ha raccolto numerose prove contro di lei: a suo dire, l’atteggiamento di Anna nei confronti del piccolo non è sempre stato premuroso. Rosa Puglisi ascolta prima il pediatra di Pietro e poi tutte le persone che – in passato – hanno gravitato attorno alla famiglia Tagliaferri. Soltanto alla fine, la Puglisi convoca Anna e le pone una serie di domande dirette: ha davvero commesso degli errori così gravi come dicono?

Chiamami ancora amore, serie tv/ Anticipazioni e diretta: il matrimonio di Anna

Anticipazioni Chiamami ancora amore, seconda puntata: Enrico era violento?

Nel secondo episodio della seconda puntata di Chiamami ancora amore, la situazione si rovescia per Enrico. Da accusatore, infatti, passa ad accusato: alcuni episodi sospetti nel passato del piccolo Pietro non sfuggono all’assistente sociale. Rosa Puglisi raccoglie la testimonianza dell’allenatore della scuola di calcio che il bambino frequentava, per confrontarla con un’altra deposizione che riguarda un accesso sospetto al pronto soccorso. Emerge che Enrico è una persona violenta soprattutto nei confronti di sua moglie Anna, motivo per cui lo stesso Pietro starebbe cercando di prendere le distanze dal padre, intimorito forse dal ricordo di alcuni episodi di violenza a cui avrebbe assistito nel corso degli anni.

