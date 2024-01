Anticipazioni Doc Nelle tue mani 3/ Quarta puntata 1 febbraio 1 febbraio 2024: il doloroso passato di Damiano

Doc Nelle tue mani 3, anticipazioni quarta puntata del 1 Febbraio 2024: Andrea Fanti ha paura

Le anticipazioni sulla 4^ puntata di Doc Nelle tue mani 3, 1 febbraio 2024, svelano che come sempre non mancheranno i colpi di scena non solo per il protagonista principale Andrea Fanti, impersonato da Luca Argentero ma anche per altri personaggi del medical drama. La puntata si aprirà con il 7° episodio dal titolo Fantasmi, il Doc continua la sua terapia con il dottor Enrico Sandri (Giovanni Scifoni) ma qualcosa non andrà per il verso giusto.

Il Doc Andrea Fanti si ritroverà ad affrontare degli effetti collaterali imprevisti. L’uomo sembrerà perdere ogni certezza, verrà messa in dubbio anche la sua capacità di aiutare i pazienti. A questo punto Agnese e Giulia si comporteranno in modo diametralmente opposto. Mentre Agnese Tiberi (Sara Lazzaro) spingerà l’ex marito a smetterla di indagare sul suo passato la dottoressa Giulia Giordano (Matilde Gioli) insisterà affinché Fanti faccia tutto il possibile per recuperare la memoria. Nel frattempo nel Policlinico Ambrosiono farà il suo ingresso il giovane paziente Fabio, fratello della Giordano.

Anticipazioni Doc Nelle tue mani 3, puntata 1 febbraio 2024: Damiano e il doloroso passato

E dalle anticipazioni sulla quarta puntata di Doc Nelle tue mani 3 (1 febbraio 2024) si scopre anche che cosa succederà nell’8° episodio dal titolo Salto nel buio. Andrea Fanti (Luca Argentero) troverà un modo per rintracciare la donna che sta cercando. Tuttavia, verrà assalito dalla paura e non avrà il coraggio di incontrarla e andare fino in fondo. In reparto, nel frattempo, il giovane medico Riccardo Bonvegna (Pierpaolo Spollon) affronterà un caso complicato, quello di un personal trainer che non ha alcuna disciplina.

Gli spoiler sulla prossima puntata di Doc 3 svelano anche che cosa succederà ad un altro giovane medico, Damiano Cesconi, che invece si prenderà cura di una modella. Solo in un secondo momento, per, scoprirà che la donna è la fidanzata di suo fratello Samuele, con cui i rapporti si sono interrotti da tempo. Damiano inizierà a temere che questo incontro possa riportare a galla il rancore che prova per la sua famiglia.

Doc 3 Nelle tue mani, anticipazioni 4^ puntata: cosa nascondono Agnese e Andrea?

Infine, dalle anticipazioni sulla puntata del 1 febbraio di Doc 3 si inizierà a scoprire anche che cosa nascondono nel loro passato sia Andrea Fanti che Agnese. Fanti ha tradito la moglie con una donna misteriosa? Ed Agnese perché non vuole che l’ex marito ritrovi la memoria?

L’appuntamento con la nuova puntata della serie di Rai 1 con protagonista Luca Argentero è per giovedì 1 febbraio 2024. Nel cast, oltre ai citati, compaiono anche le new entry Giacomo Giorgi, Laura Cravedi ed Elisa Wang.











