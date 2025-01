Le intriganti vicende di Endless Love non fanno mai annoiare i telespettatori, questi infatti sono sempre più curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. La soap opera turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10 e lascia spesso tutti col fiato sospeso, colpi di scena e novità sono all’ordine del giorno. Cosa succederà nei prossimi episodi? Questi oltre che in televisione, dove ottengono risultati ottimi in termini di ascolti, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Blackout 2, qual è il segreto dei soccorritori Angelo e Federica?/ Scontro con Giovanni

Nei precedenti episodi Emir è riuscito a fuggire evitando quindi di essere arrestato, insieme a Baran ha messo in atto un perfetto piano di fuga grazie al quale imbroglierà tutti. Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni di Endless Love in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 23 gennaio 2025. Queste fanno sapere che Kemal e Nihan lasceranno la piccola Deniz a Zeynep e andranno al cinema, di certo non possono immaginare cosa accadrà.

Zorro 2 Amore e Vendetta si farà? Anticipazioni sulla prossima stagione/ Possibile trama, dubbi e cosa si sa

Endless Love anticipazioni 23 gennaio 2025: Emir è fuori controllo, Kemal disposto a tutto per fermarlo

Interessanti colpi di scena stupiranno non poco i telespettatori durante la messa in onda della puntata di giovedì 23 gennaio 2025. Stando alle anticipazioni di Endless Love lo spietato imprenditore riuscirà a spiazzare tutti. In che modo? Rapendo Zeynep e Deniz. Nihan e Kemal dovranno fare i conti con l’ennesimo dramma, lei sarà disperata e lui in segreto si alleerà con Hakan.

Nell’episodio di domani Soydere non rispetterà le regole imposte da Emir, le anticipazioni di Endless Love rivelano che farà di tutto per salvare la sorella e la figlia. Kozcuoglu ormai è totalmente fuori controllo per via della sua sete di vendetta nei confronti di Kemal, anche quella minima parte di umanità che gli era rimasta non ci sarà più.

Blackout 2 Le verità nascoste anticipazioni: Nathasha muore! Chi ha ucciso Umberto?/ Colpo di scena bomba