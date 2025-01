Non manca molto al finale di stagione di Endless Love, in attesa di vedere come finirà l’amatissima dizi turca però saranno ancora tante le novità e i colpi di scena che stupiranno tutti. Le puntata vengono trasmesse su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10 e tengono incollati al televisore moltissimi telespettatori, questi sono sempre curiosi di scoprire cosa succederà ai protagonisti. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alle vicende che andranno in onda dopo la pausa del weekend, lunedì 27 gennaio 2025, non sono sul piccolo schermo ma anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Un passo dal cielo 8: chi ha sparato a Vincenzo Nappi e perché?/ Nuovi indizi sul colpevole

Nei precedenti episodi di Endless Love dopo aver ingannato tutti Emir è riuscito a rapire Zeynep e Deniz ed è disposto a tutto pur di vendicarsi di Kemal. Ormai è chiaro che lo spietato imprenditore è fuori controllo e non si fermerà fino a quando non otterrà ciò che vuole, cioè la morte del suo neminico. Kozcuoğlu lo accusa non solo di avergli portato via Nihan ma anche di aver provocato la morte di suo figlio. Cosa accadrà nell’episodio di lunedì 27 gennaio 2025? Stando alle anticipazioni della soap Emir continuerà a tenere sotto sequestro sia la sorella che la figlia di Soydere, Zeynep però non ha nessuna intenzione di arrendersi.

Un passo dal cielo 8 anticipazioni, "Ecco cosa succederà tra Stephen e Nathan"/ Lo spoiler di Raz Degan

Endless Love, anticipazioni 27 gennaio 2025: Emir furioso con Zeynep, Hakan e Kemal li cercano

Nei prossimi episodi della nota soap opera turca sia la Polizia che Kemal insieme ai suoi collaboratori continueranno a cercare Emir per liberare la piccola Deniz e Zeynep. Le anticipazioni fanno sapere che nell’episodio di lunedì 27 gennaio 2025 Kozcuoğlu dovrà fare i conti con un forte dolore alla gamba e la moglie approfitterà della situazione per provare a fuggire insieme alla nipote.

Emir chiederà a Zeynep di portargli degli antidolorifici e quando lei si rifiuterà di assecondare la sua richiesta l’imprenditore andrà su tutte le furie. Intanto Hakan si sta occupando delle indagini con una squadra di Polizia, insieme a Kemal proverà a localizzare il luogo in cui Kozcuoğlu tiene nascoste Deniz e Zeynep. Cos’altro succederà? Le anticipazioni di Endless Love al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.

Anticipazioni Un passo dal cielo 8, 4a puntata 30 gennaio 2025/ Manuela e Nathan: quale segreto li divide?