Inizia una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore dopo la consueta pausa del weekend, le anticipazioni relative all’episodio di martedì 12 novembre 2024 faranno incuriosire non poco i tantissimi fan dell’amatissima soap. In onda da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno, la fiction riesce sempre a conquistare l’attenzione di moltissimi telespettatori con le sue intriganti vicende. In moltissimi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti nelle prossime puntate, colpi di scena e novità non mancano mai. Marcello ha smascherano Umberto ed è convinto che Adelaide prenderà delle drastiche decisioni nei suoi confronti, resterà spiazzato quando la vedrà confusa. Clara scoprirà che Jerome sta per arrivare a Milano, nel frattempo dovrà decidere se accettare la proposta di Alfredo, quella di gareggiare in un’importante competizione.

Anticipazioni La Promessa, puntata 12 novembre 2024/ Manuel vuole scoprire cosa nasconda Abel

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fanno sapere che nella puntata che andrà in onda domani, martedì 12 novembre 2024, Giulia scoprirà che Marta ha deciso di non lavorare più alla Galleria Milano Moda, questo dovrebbe favorire nuovi equilibri. Dopo aver riflettuto a lungo Clara prenderà una decisione, gli spoiler trapelati sul web però non rivelano se accetterà di gareggiare nella competizione che le ha proposto Alfredo o se rifiuterà.

Un posto al sole, anticipazioni 12 novembre 2024/ Brutte notizie per Rossella, Alice ha una rivale in radio

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni martedì 12 novembre 2024: Guarnieri vuole vendicarsi di Marcello

Nella nuova settimana de Il Paradiso delle Signore le Veneri avranno un’idea, quella di far partecipare il figlio di Mirella alla nuova edizione dello Zecchino D’Oro. Le anticipazioni dell’amatissima soap opera rivelano che nella puntata che andrà in onda martedì 12 novembre 2024 la donna deciderà di iscrivere Michelino al famoso programma televisivo e chiederà ad Elvira di dare alcune ripetizioni di canto al figlio.

I Puglisi volevano andare a Parigi a trovare Maria e Matteo, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che Salvo riuscirà ad impedire la loro partenza. Nell’episodio di martedì 12 novembre 2024 ci sarà un nuovo incontro tra Umberto e Marcello, al Circolo Guarnieri prometterà vendetta al suo rivale.

Un posto al sole, anticipazioni 11 novembre 2024/ Nunzio si sente in colpa, Michele e Silvia sanno di Fusco