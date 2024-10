Dopo ciò che Barbieri ha scoperto sul caso Hofer ci sarà un duro scontro tra Umberto e Marcello a Il paradiso delle Signore, nella puntata che andrà in onda mercoledì 30 ottobre 2024, le anticipazioni trapelate sul web svelano interessanti colpi di scena e novità. Queste fanno sapere che Marcello ha scoperto che il commendatore ricattando il fratello Matteo lo aveva costretto ad obbedire ai suoi ordini. Su tutte le furie la sua intenzione sarà quella di vendicarsi, come? Vuole procedere per vie legali denunciandolo. Quella che si creerà sarà una situazione alquanto delicata e ciò che sta accadendo metterà a dura prova Adelaide, infatti apparirà molto turbata.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che nell’episodio di mercoledì 30 ottobre 2024 Umberto chiederà ad Adelaide di convincere Marcello a non dire nulla, la sua indecisione sarà davvero tanta e questo rischierà di compromettere il rapporto con Marcello. La contessa non sembrerà disposta a mettere nei guai il suo ex compagno, ciò deluderà non poco le aspettative di Barbieri che sperava di poter contare sul suo sostegno.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, mercoledì 30 ottobre: Enrico apre il suo cuore a Marta

Nella puntata di mercoledì 30 ottobre Marta continuerà ad avere dei dubbi su Enrico dopo averlo visto mentre saliva su una macchina dei Carabinieri. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che tra i due ci sarà un confronto durante il quale lei gli chiederà delle spiegazioni, a quel punto il magazziniere aprirà il suo cuore alla figlia del commendatore e per la prima volta si lascerà sfuggire inedite rivelazioni sul suo passato.

Enrico confesserà alcuni segreti a Marta, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore però non rivelano di cosa si tratta. Nel frattempo Mimmo inizierà ad ambientarsi a Milano, dove è approdato per lavorare come carabiniere, in Sicilia però era abituato ad uno stile di vita molto diverso. Nell’episodio di mercoledì 30 ottobre 2024 al Paradiso verranno selezionati i racconti più belli che le clienti hanno lasciato nel bussolotto.

