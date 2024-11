Andrà in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni trapelate sul web però rivelano già cosa accadrà dopo la consueta pausa nel weekend, nell’episodio di lunedì 18 novembre 2024. Come al solito novità e colpi di scena non mancheranno e terranno tutti col fiato sospeso, i protagonisti con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare non poco l’attezione di moltissimi telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà, l’amata soap opera tiene loro compagnia da lunedì a venerdì su Rai Uno alle 16, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore Jerome è approdato a Milano e ha rimandato la sua partenza dopo l’infortunio di Clara. Le anticipazioni relative all’episodio di lunedì 18 novembre 2024 fanno sapere che l’allenatore francese continuerà a corteggiarla, lei sembra essere molto tentata ma non è ancora pronta a lasciarsi andare.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 novembre 2024: Matteo lascia il lavoro

Dopo aver preso le distanze dalla sua famiglia Marta prenderà un’importante decisione, infatti con grande entusiasmo tornerà a lavorare al Paradiso. Le anticipazioni de Il paradiso delle Signore rivelano che la Guarnieri nella puntata che andrà in onda lunedì 18 novembre 2024 scoprirà che Adelaide ha cacciato Umberto da Villa Guarnieri. La donna dopo il suo tradimento gli ha chiaramente detto che non fa più parte della famiglia e gli ha chiesto di trovarsi un altro posto in cui vivere.

Intanto, Mirella continua a pensare che Elvira potrebbe essere incinta e questo spiegherebbe perché nell’ultimo periodo è stata spesso male. Continuerà a consigliarle di andare da un medico per capire se è davvero in dolce attesa nell’episodio che andrà in onda dopo la pausa del weekend. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un’altra novità, Matteo presenterà a Roberto le sue dimissioni. Dopo che ha rotto il fidanzamento con Maria si è creato un grande disagio con Marcello ed è per questo che ha deciso di lasciare il lavoro. Portelli dovrà anche affrontare la famiglia Puglisi.

