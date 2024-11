Andrà in onda domani, venerdì 15 novembre 2024 su Rai Uno alle 16, l’ultimo appunatamento settimanale de Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni trapelate sul web faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dell’amatissima soap opera, quotidianente infatti restano incollati al televisore. Dopo aver scoperto che il padre è un truffatore Marta ha preso le distanze dalla sua famiglia, Adelaide però le farà sapere che Umberto è andato via da Villa Guarnieri.

Mirella ha accolto il consiglio delle Veneri e ha iscritto il figlio allo Zecchino D’Oro, nella puntata di venerdì 15 novembre 2024 si scoprirà come è andata l’audizione di Michelino. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Jerome deciderà di prolungare la sua permanenza a Milano a causa dell’infortunio di Clara, al momento quindi non tornerà in Francia.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 novembre 2024: Matteo torna da Parigi e racconta cosa è successo tra lui e Maria

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Umberto Guarnieri ha promesso la sua vendetta a Marcello, i due continueranno infatti a farsi la guerra. Le anticipazioni rivelano che nell’episodio di venerdì 15 novembre 2024 dopo aver lasciato la Villa il Commendatore si recherà da Odile e le offrirà il suo totale sostegno. Nel frattempo Marta prenderà un’importante decisione che riguarda la sua sfera professionale, a quanto pare vuole accettare il ruolo di direttrice che le è stato proposto da un’importante agenzia pubblicitaria.

Elvira continuerà a stare male ma non sa da cosa dipendano i suoi malesseri fisici. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Mirella la farà riflettere sulla possibilità che sia in dolce attesa. Nella puntata che andrà in onda domani Matteo tornerà da Parigi e durante una chiacchierata con Marcello svelerà cosa è successo tra lui e Maria. Al fratellastro racconterà i dettagli relativi al suo incontro con la ragazza e sembra che la situazione sia piuttosto complessa. Intanto, la relazione tra Mario e Roberto potrebbe essere in pericolo. Il motivo? Gli spoiler trapelati sul web non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti.