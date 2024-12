Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. L’amata soap opera tiene compagnia ai telespettatori da lunedì e venerdì alle 16 su Rai Uno e con le sue vicende li tiene incollati al televisore puntata dopo puntata. Gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Stando alle anticipazioni trapelate sul web nella puntata di domani, giovedì 19 dicembre 2024, Enrico chiederà aiuto ad Armando per portare a termine il suo piano. Quale? Ha pensato ad un modo per poter incontrare la figlia a Natale. Intanto Salvo scoprirà che Elvira ha trovato il preventivo del ricevimento delle loro nozze, la sua futura moglie gli dirà che fare il contento il padre non le importa più.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 dicembre 2024: Jerome reagisce male quando scopre del bacio tra Clara e Alfredo

Ci saranno altre interessanti novità nell’episodio di giovedì 19 dicembre 2024. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che dopo la loro discussione scoppiata la sera prima Odile sarà ancora irritata nei confronti di Matteo e ne parlerà con Umberto. Dopo l’incidente i due sembravano essersi avvicinati molti ma lo scontro potrebbe farli allontanare.

Nel frattempo Jerome sarà molto infastidito dopo che Clara gli ha confessato di aver baciato Alfredo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che deciderà di affrontare Perico nella puntata di domani. Intanto la Boscolo informerà il fidanzato che ha deciso di partire con lui per Natale. Cos’altro succederà? A Villa Guarnieri durante la cena di famiglia Umberto e Marta si ritroveranno sui ricordi del passato e faranno pace, il loro sarà un momento molto emozionante.

