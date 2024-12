Tante sono le novità e i colpi di scena che stupiranno non poco i telespettatori, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano alcuni interessanti dettagli che cattureranno non poco l’attenzione. La nota soap opera va in onda da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno e riesce sempre a conquistare ottimi risultati in termini di ascolti. Non solo sul piccolo schermo, le puntate infatti sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Cosa accadrà a Il paradiso delle Signore nella puntata di domani, mercoledì 18 dicembre 2024? Le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che per evitare tensioni Adelaide preferirà escludere Marcello dalla cena di famiglia prenatalizia dal momento che ha deciso di invitare Umberto. Casualmente Elvira scoprirà che per renderla felice Salvo pagherà da solo l’intero e costoso conto per il ricevimento del loro matrimonio e deciderà di affrontare il padre.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 dicembre 2024: Clara respinge Alfredo e confessa la verità a Jerome

Ciro nei panni di Babbo Natale al Paradiso intratterrà i bambini della casa-famiglia, intanto scoppierà un’inaspettata discussione tra Odile e Matteo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Enrico confesserà a Marta che vorrebbe organizzare un incontro insieme a sua figlia, intanto la loro complicità aumenta sempre di più.

A Il Paradiso delle Signore, nell’episodio di mercoledì 18 dicembre 2024, Alfredo proverà ad avere un nuovo confronto con Clara ma lei lo respingerà. La Boscolo però continuerà a sentirsi in colpa, infatti deciderà di rivelare e Jerome di aver baciato Perico. Come reagirà il suo fidanzato? Metterà fine alla loro storia d’amore? Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli sulle intriganti vicende dei protagonisti della soap. Non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per scoprire tutto quello che accadrà, di sicuro i colpi di scena non mancheranno.

