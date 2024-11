Al via una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore dopo la consueta pausa del weekend, le anticipazioni relative all’episodio di martedì 19 novembre 2024 rivelano interessanti novità e colpi di scena. L’amatissima soap opera va in onda da lunedì a venerdì su Rai Uno alle 16 e con le sue intriganti vicende riesce a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori. Questi, infatti, restano sempre incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Le puntate oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che dopo aver ricevuto la proposta di lavoro Marta sarà molto felice di tornare a lavorare al Paradiso, scoprirà anche che Adelaide ha chiesto a Umberto di lasciare Villa Guarnieri. Jerome dopo aver rimandato la partenza per Parigi continuerà a corteggiare Clara, lei però non è ancora pronta a lasciarsi andare. Intanto, il cambio di Alfredo inizierà a riscuotere successo e in preda alla felicità si confiderà subito con Clara nella puntata che andrà in onda domani, martedì 19 novembre 2024.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 19 novembre 2024: Marcello ancora deluso da Matteo

Dopo i continui malori di Elvira, Mirella l’ha invitata a prendere in considerazione la possibilità che possa essere incinta. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che nella puntata che andrà in onda martedì 19 novembre 2024 Mirella prenderà per l’amica un appuntamento dal ginecologo, in questo modo scoprirà se i suoi dubbi sulla presunta gravidanza sono fondati oppure no.

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Matteo è tornato a Milano dopo la rottura del suo fidanzamento con Maria e ha consegnato a Roberto le sue dimissioni. Con il suo comportamento non ha deluso solo il fratello ma anche molte altre persone, lo attende anche un confronto con i Puglisi dopo ciò che è successo a Parigi con l’ex fidanzata. Intanto, Marcello non riuscirà ancora a perdonarlo. Le anticipazioni fanno poi sapere che Silvana farà un appello a Concetta, cercherà di convincerla del fatto che suo figlio non è così cattivo come sembra.

