Va in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore e i tantissimi fan dell’amatissima soap opera sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà dopo la consueta pausa del weekend. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda lunedì 2 dicembre 2024, come al solito colpi di scena e novità non mancano mai e lasciano sempre tutti col fiato sospeso. Gli episodi vengono trasmessi su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16, però sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni Endless Love, puntata del 30 dicembre 2024/ Asu è viva: con Emir intrappola e uccide Tufan

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Matteo aveva salutato tutti ed era pronto a lasciare Milano dopo ciò che è successo, ha preso questa decisione perché Maria lo ha lasciato e il fratello non è ancora riuscito a perdonarlo. Un improvviso colpo di scena però cambierà i suoi piani e lascerà i telespettatori senza parole. Di che si tratta? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Portelli si getterà in mezzo alla strada per mettere in salvo Michelino, il bambino infatti rischierà di essere investito da Odile mentre rincorrerà la palla. Il bambino non si farà nulla, lui però verrà travolto dall’auto e finirà in ospedale.

Anticipazioni Beautiful, puntata 30 novembre 2024/ Hope chiede ancora perdono a Liam, lui non cambia idea

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 novembre 2024: Matteo in ospedale, Odile si sente in colpa

Come al solito saranno tante le novità e i colpi di scena nella nuova settimana de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni relative all’episodio di lunedì 2 dicembre 2024 fanno sapere che Odile sarà in preda ai sensi di colpa per aver investito Matteo, si recherà anche in ospedale per chiedere scusa a lui e alla sua famiglia. Anche Barbieri in preda alla preoccupazione andrà a trovare il fratello e parlerà con i medici per saperne di più sulla sue condizioni di salute.

Nel frattempo alla Galleria Milano Moda prenderanno in considerazione l’idea di realizzare una collezione più economica rispetto al solito, però non tutti saranno d’accordo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano anche che Elvira confesserà alla nonna di essere incinta e le chiederà di aiutarla a rivelare la novità ai suoi genitori. Intanto Enrico si lascerà sfuggire altri dettagli sulla sua sfera personale durante una chiacchierata con Marta e le svelerà perché è costretto a vivere sotto protezione.

Endless Love anticipazioni turche, prossime puntate/ Saltano nozze di Zeynep e Hakan: e lei sposa Emir!