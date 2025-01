Andrà in onda domani, giovedì 23 gennaio 2025, il penultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Le ultime vicende stanno incuriosendo non poco i telespettatori, questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà. La soap opera viene trasmessa su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 ed è disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Novità e colpi di scena non mancano mai a Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni trapelate sul web rivelano che nell’episodio di giovedì 23 gennaio 2025 Alfredo si recherà a casa di Clara dopo la brutta discussione che hanno avuto. Cosa è successo tra loro? Perico le ha confessato di averle tenuto nascosto il fatto di aver pagato lui la multa di Irene con il fisco. La Cipriani gli dirà che la Boscolo è andata via.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 gennaio 2025: Roberto prova qualcosa per Agata? Aumenta la tensione tra Marcello e Adelaide

I telespettatori assisteranno ad altre interessanti novità nell’episodio di domani. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore Agata inizierà ad osservare l’atteggiamento di Roberto e penserà che prova qualcosa per lei. Intanto Mimmo annuncerà il suo ritorno a Milano. Tancredi incontrerà Rosa e nonostante tutto quello che sia successo non riuscirà a nascondere il fatto che apprezza molto il suo talento.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nella puntata di giovedì 23 gennaio 2025 ci sarà ancora molta tensione tra Marcello e Adelaide. Il motivo? Perché lui non sopporta che la contessa sia riservando delle attenzioni ad Umberto. Dopo il brusco litigio con il fidanzato Clara deciderà di stare un po’ a casa di Elvira e Salvo per poter riflettere, prima di andare via però troverà la lettera che Irene aveva scritto per Alfredo.

