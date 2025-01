Con le sue intriganti vicende Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare sempre di più i telespettatori, questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. L’amata soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 e riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi fan, questi quotidianamente restano incollati al televisore per non perdere nessun dettaglio. Oltre che sul piccolo schermo le puntate sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni Beautiful, puntata 22 gennaio 2025/ Finn si sfoga con la madre Li, lei la pensa come Steffy

Sono sempre tante le novità a Il Paradiso delle Signore e queste incuriosiscono non poco i telespettatori, cosa succederà nei prossimi episodi? Stando alle anticipazioni trapelate sul web nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 22 gennaio 2025, preoccupato per Adelaide dopo il suo malore Umberto la convincerà a farsi visitare da uno specialista. Intanto, Marcello si sentirà messo da parte.

Un posto al sole, anticipazioni 21 gennaio 2025/ Una terribile notizia sconvolge Roberto e Marina

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 gennaio 2025: Agata prova dei sentimenti per Roberto? Alfredo racconta la verità a Clara

I tantissimi fan della nota soap opera assisteranno ad altre interessanti novità e colpi di scena nell’episodio de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda domani su Rai Uno. Le anticipazioni fanno sapere che Concetta inizierà a capire che Agata prova dei sentimenti nei confronti di Roberto. Nel frattempo Clara scoprirà che ad Alfredo sono arrivati dei soldi e si chiederà come mai lui non le abbia detto nulla.

Elvira cercherà di tranquillizzare l’amica dicendole che probabilmente il fidanzato vuole farle una sorpresa, lei quindi penserà che a breve le regalerà l’anello e le farà la proposta di matrimonio. Messo alle strette Perico sarà costretto a rivelare tutta la verità alla fidanzata, le dirà infatti che i soldi li ha utilizzati per pagare la multa di Irene risolvendo così il suo problema con il fisco. La situazione tra la Boscolo e il fidanzato prenderà una brutta piega e la loro relazione giungerà al capolinea.

Anticipazioni La Promessa, puntata 21 gennaio 2025/ Il piano di Don Lorenzo e Cruz per liberarsi di Catalina