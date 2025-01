La settimana de Il Paradiso delle Signore sta per giungere al termine e in molti non vedono già l’ora di scoprire tutto quello che accadrà dopo la solita pausa del weekend. Questa volta però dovranno attendere un po’ di più dal momento che lo stop durerà più a lungo, in occasione dell’Epifania, infatti, la soap lunedì 6 gennaio 2025 non andrà in onda e tornerà a tenere compagnia ai telespettatori da martedì 7 gennaio 2025, come sempre alle 16 su Rai Uno.

Cosa succederà nel primo episodio de Il Paradiso delle Signore della prossima settimana? Le anticipazioni fanno sapere che Enrico dovrà salutare la figlia dal momento che per lei sarà il momento di tornare a Brescia in collegio. Intanto Giulia dovrà trovare una soluzione per non far perdere alla Galleria Milano Moda la scommessa dopo il rifiuto del Paradiso in merito all’affare con gli inglesi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 4 gennaio 2025: Problemi con il fisco per Irene, Elvira saluta le sue coinquiline

Come al solito ci saranno altre interessanti novità e colpi di scena a Il Paradiso delle Signore dopo la pausa del weekend. Le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che nella puntata di martedì 7 gennaio 2025 mentre ascolterà le Veneri a Roberto verrà un’idea. Quale? Quella di assumere una cartomante e metterla a disposizione delle clienti in occasione della nuova promozione.

Nel frattempo Irene si ritroverà a fare i conti con alcuni guai con il fisco, Elvira invece saluterà le sue coinquiline ed è pronta a trasferirsi con Salvo nella loro nuova casa. Cos’altro accadrà a Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della soap per scoprire tutto quello che succederà.

