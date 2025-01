Arriva un’altra pausa su Rai1, e stavolta tocca a Il Paradiso delle Signore. Niente paura, si tratta di una piccolissima interruzione, e poi la fiction riprenderà il suo corso esattamente come prima. Certamente gli appassionati della soap italiana vogliono aggiornamenti sulla programmazione del primo mese del nuovo anno. Andiamo dunque a vedere perchè il Paradiso delle Signore non va in onda mercoledì 1 gennaio 2025 e quale programma o serie tv ci sarà al suo posto.

Secondo quanto annunciato dal Palinsesto Rai per le vacanze di fine anno, Il Paradiso delle Signore non andrà in onda il primo giorno del 2025. Piccolissima pausa per Capodanno per poi tornare già il 2 gennaio con una nuova puntata. Anche se si tratta di un solo giorno, i fan della soap sanno benissimo quanto sia difficile restare senza scoprire cosa ci riservano le avventure de Il Paradiso, ma del resto a Capodanno è inevitabile aspettarsi qualche piccolo cambio di programma. Durante questo piccolo stop andrà in onda al suo posto La Volta Buona, uno speciale dello show condotto da Caterina Balivo, che sostituirà per un solo giorno le avventure della famiglia Veneri.

Dopo questo piccolo stop natalizio e di Capodanno tornerà Il Paradiso delle Signore con i soliti orari su Rai 1, a partire dalle ore 16.05 del pomeriggio. Dal 2 gennaio, secondo le anticipazioni della fiction, vedremo Salvo ed Elvira ricevere una triste notizia, dato che dopo il loro matrimonio non potranno andare subito a vivere nella loro nuova casa. Il motivo? Purtroppo non sarà pronta in tempo. Secondo le anticipazioni della soap, si scopre però che Concetta e Ciro si metteranno in moto per ristrutturare l’appartamento dei neo coniugi, in modo tale che possano andare a viverci al più presto.

Poi ci sarà il caso di Marta, Enrico e Anita. Anche loro si troveranno ad affrontare non pochi problemi. Cosa succede? Marta ed Enrico confesseranno ad Anita quello che sta succedendo tra di loro, e la ragazza inizierà a fare tante domande per capire come stanno davvero le cose. La vera sfida sarà quella di dirle la verità senza sconvolgerla troppo. Appuntamento dunque con Il Paradiso delle Signore che va in onda come al solito su Rai 1 dal lunedì al venerdì (tranne questa settimana che salta mercoledì 1 gennaio), a partire dalle 16.05.