Gli episodi de La Promessa come al solito terranno compagnia ai telespettatori anche durante il weekend e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. L’amata soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e con le sue intriganti vicende riesce sempre a catturare non poco l’attenzione dei fan. Tantissime, infatti, sono le persone che puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per non perdere alcune dettagli, colpi di scena e novità non mancano mai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 27 gennaio 2025/ Clara è distrutta, è intenzionata a lasciare Milano

Non solo sul piccolo schermo, le puntate de La Promessa sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Le anticipazioni relative all’episodio di domani, sabato 25 gennaio 2025, rivelano che Blanca sarà molto felice per Jana anche se in merito al matrimonio con Manuel nutre ancora dei dubbi. La ragazza lascerà tutti senza parole quando confesserà che ha deciso di lasciare La Promessa. Nel frattempo Pelayo dirà a Catalina di aver dato tutto il suo denaro a Don Lorenzo, quindi non potrà aiutarla. Anche Martina proverà a convincere Curro a non arruolarsi, ma il suo tentativo sarà inutile.

Anticipazioni Beautiful, puntate 25 gennaio 2025/ Liam appoggia la decisione di Steffy e confessa di amarla

La Promessa, anticipazioni 25-26 gennaio 2025: Santos ricatta Vera, Maria lascerà La Promessa?

Ci saranno tante altre interessanti novità e colpi di scena che faranno incuriosire i telespettatori. Stando alle anticipazioni de La Promessa nella puntata di domenica 26 gennaio 2025 Vera non riuscirà più a tollerare l’atteggiamento di Santos e finirà per commettere un errore. Quale? Gli dirà che è la figlia dei Duchi De Carril, lui però userà questa notizia per ricattarla. Intanto Lope continuerà a sentirsi sempre più confuso e messo da parte.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che Norberta arriverò a palazzo e spiegherà a Simona e a Candela perché Virtudes è così turbata. Delusa e su tutte le furie a causa di Ayala, Petra si scontrerà con tutti i camerieri e Don Romulo dovrà intervenire per impedirle di continuare a comportarsi in modo aggressivo. I Duchi De Abrontes hanno offerto un nuovo lavoro a Maria, dopo il loro incontro gli amici della ragazza saranno molto curiosi di scoprire la sua decisione. Rimarrà a La Promessa o andrà via?

Un posto al sole, anticipazioni 24 gennaio 2025/ Renato vuole liberarsi di Valeria, è convinto che Niko...