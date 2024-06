Anticipazioni La rosa della vendetta, 3a puntata del 21 giugno 2024/ Deva spara al petto a Gulceman

Dopo la fine di Terra Amara con un’ultima puntata ricca di colpi di scena, Canale 5 ha deciso di continuare a puntare sulle soap turche ed il 7 giugno ha debuttato con successo La rosa della vendetta, fiction incentrata sulla figura di Gulcemal (Murat Ünalmış) uomo abbandonato da piccolo dalla mamma Zafer, che nel frattempo si è rifatta una vita con un altro uomo e altri figli e per questo medita vendetta. Nelle puntate precedenti l’uomo ha rapito la sorellastra Deva ma cosa succederà nella 3a puntata in onda venerdì 21 giugno 2024? Dalle anticipazioni La rosa della vendetta si scopre che Deva (Melis Sezen), ancora prigioniera, nonostante la caviglia rotta deciderà di fuggire attraverso il bosco.

La rosa della vendetta/ Diretta e anticipazioni puntata 14 giugno 2024: Gülcemal artefice del rapimento

La sua fuga, però, durerà poco perché verrà raggiunta da Gulcemal e tra i due ci sarà una colluttazione alla fine della quale Deva impugnata la pistola sparerà dritto al petto Gulcemal, quest’ultimo benché ferito soccorrerà Deva e la porterà al sicuro in un rifugio di sua proprietà dove le rimette a posto la ferita mentre fa pressione sulla ferita per evitare che muoia dissanguato. La situazione per Gulcemal si farà drammatica e sarà necessaria un’operazione. Per evitare di attirare l’attenzione della polizia in ospedale, l’uomo si farò operare in casa con mezzi di fortuna e senza anestesia. Passerà una notte difficile obbligando Deva a prendersi cura di lui.

I CASI DELLA GIOVANE MISS FISHER 2: ANTICIPAZIONI 14 GIUGNO 2024/ "Progetto di morte" e "Briciole di morte"

La rosa della vendetta, anticipazioni puntata del 21 giugno 2024: Deva rifiuta il cibo, resa dei conti tra Zafer e Gulcemal

E non è finita qui, perché dalle anticipazioni sulla 3a puntata de La rosa delle vendetta si scopre che ci sarà la resa dei conti tra Zafer e Gulcemal. La prima andrà su tutte le furie perché l’uomo, grazie ai bellissimi decori delle stoffe di Deva, gli ha sotratto i migliori clienti. Nel frattempo Deva, ancora prigioniera, sarà sempre più stanca ed esasperata ed ancora non sa che il padre Ibrahim è morto per un infarto.

La giovane nonostante i morsi della fame, rifiuterà il cibo che le offre Gulcemal, il menemen. L’uomo andrà su tutte le furie sostenendo che non mangiarlo è segno di poco rispetto nei confronti degli altri commensali. A questo punto in lacrime Deva racconterà perché non mangia quel cibo: quando aveva solo quattri anni sua madre, dopo aver cucinato il menemen, andò ad aprire la porta ma non tornò più e poco dopo venne trovata. Da quel momento Deva decise di non mangiare più quella pietanza.

Anticipazioni I casi della giovane Miss Fisher 2, 2a puntata 21 giugno 2024/ Nozze nel sangue per Peregrine

La rosa delle vendetta dove eravamo rimasti: riassunto seconda puntata

Nelle precedenti puntate de La rosa delle vendetta è venuto fuori il passato di Gulcemal, abbandonato da piccolo dalla madre e in cerca di vendetta adesso che è un uomo adulto. Si reca a Bursa con l’obbiettivo di vendicarsi della madre. Giunto in città rapisce prima Ibrahim e poi la figlia Deva. Quest’ultima vedendo il padre sofferente dopo essere stato picchiato implora Gulcemal di lasciarlo libero e prendere lei a suo posto. Una volta libero, purtroppo l’uomo è stato colto da un malore poco dopo è morto a causa di un infarto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA