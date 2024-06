Anticipazioni La rosa della vendetta, 2a puntata 14 giugno 2024/ Gulcemal rapisce Deva, malore per Ibrahim

Canale 5 ha aperto l’estate all’insegna delle serie turche e questa sera ha preso il via La rosa della vendetta incentrata sulle vicende di Gulcemal che, abbandonato da piccola dalla madre, cerca vendetta. E dopo un inizio scoppiettante dalle anticipazioni sulla 2a puntata de La rosa delle vendetta si scopre che continuerà con il suo proposito di vendetta. Dopo aver rapito e Ibrahim, il padre di Deva, Gulcemal farà rapire anche lei dai suoi uomini, la giovane lo implorerà di lasciar libero il padre e di prendere lei al suo posto e Gulcemal accetterà ad una sola condizione che dimostra tutto il suo sadismo: glielo deve chiedere in ginocchio.

Si scoprirà in seguito, però, che l’ordine di picchiare Ibrahim non è partito da Gulcemal ma i suoi scagnozzi lo ha fatto di sua iniziativa, a causa delle percosse subite e per il dolore di vedere la figlia privata della libertà però Ibrahim verrà colto da malore. La situazione si rivelerà subito grave con l’uomo che lotterà tra la vita e la morte cosa succederà? Nel frattempo Ipek, sorella di Deva e figlia di Ibrahim sarà disperata per la loro assenza ma Zafer gli impedirà di chiamare la polizia e certo che dietro ci sia Gulcemal prima darà fuoco al laboratorio del suocero e poi farà ricadere su di Gulcemal la colpa.

La rosa della vendetta, anticipazioni puntata del 14 giugno 2024: Gulcemal fa una scoperta sul passato di Deva

E poi ancora dalle anticipazioni sulla 2a puntata de La rosa della vendetta si scopre che Deva durante il rapimento sarà sempre più disperata ed esasperata dalla prigionia, urlerà contro Gulcemal che nessuna donna potrebbe volerlo al suo fianco, presa dalla rabbia avrà uno svenimento. Ed a questo punto Gulcemal farà una scoperta sul passato di Deva. Mentre sta riposando, Gulcemal si accorgerà che la ragazza ha una voglia sul polso, la stessa che ha visto su una bambina che anni prima, quando era povero e appena uscito dal riformatorio, gli aveva offerto del cibo: era Deva.

Nel frattempo, Armagan si recherà a casa di Gulcemal con l’obiettivo di riportare Deva con sé. Gulcemal ovviamente non sarà d’accordo ma alla fine acconsentirà solo a patto che si sfidino ad una partita a scacchi, solo se vincerà, potrà riportare a casa Deva. Insomma anche la seconda puntata de La rosa della vendetta sarà ricca di colpi di scena ed entusiasmante, l’appuntamento è per venerdì 14 giugno 2024 in prima serata su Canale 5.

La rosa della vendetta dove eravamo rimasti: riassunto 1a puntata

Nella 1a puntata de La rosa della vendetta, abbiamo conosciuto Gulcemal che cerca vendetta contro la donna che lo ha messo al mondo e poi ha abbandonato la famiglia per fuggire con un altro uomo. Il padre si tolse poi la vita e lui e sua sorella rimasero soli. Divenuto un uomo, Gulcemal, torna a Bursa con l’obiettivo di vendicarsi della madre. Gulcemal prosegue il suo piano di vendetta nei confronti di sua madre: è determinato a convincere con ogni mezzo il maestro tessitore a lavorare per lui, ma non sa ancora che si tratta di Deva, con la quale aveva avuto un incontro burrascoso.

