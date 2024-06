La rosa della vendetta: anticipazioni puntata 14 giugno 2024/ Gulcelmal rapisce Deva: il piano di Zafer

Ritorna l’appuntamento nella prima serata di venerdì 14 giugno sulle frequenze di Canale 5 della soap opera drammatica realizzata in Turchia La rosa della vendetta che, con la prima puntata, trasmessa lo scorso 7 giugno, ha già convinto i telespettatori che hanno regalato alla rete ammiraglia di Mediaset ascolti importanti. Nella nuova puntata in onda questa sera, Gulcemal porta avanti il piano di vendetta contro la madre, rea di aver abbandonato lui e la sorella per inseguire il suo sogno d’amore distruggendo così la loro famiglia al punto da portare il padre a suicidarsi.

Nella puntata in onda oggi, le anticipazioni de La rosa della vendetta rivela che vedremo Gulcemal continuare a mostrarsi come un uomo vendicativo, senza scrupoli e privo di sentimenti se non nei confronti della sorella Gulendam per la cui felicità è disposto a commettere anche il più efferato dei crimini. Per riuscire a vendicarsi della madre Gulcemal decide di puntare su chi, per anni, ha lavorato per la donna ovvero Deva e suo padre che non possono fare altro che sottostare al suo volere.

Anticipazioni La Rosa della vendetta: cosa accade nella puntata del 14 giugno 2024

Come svelano le anticipazioni della puntata de La rosa della vendetta in onda oggi 14 giugno 2024, Gulcelmal, dopo aver rapito Ibrahim, decide di andare oltre e di fare lo stesso anche con la figlia Deva. Quest’ultima quando finalmente riabbraccia il papà è enormemente scossa nel trovarlo pieno di ferite e dolorante. Cerca in ogni modo di convincere il rapitore del lasciarlo libero in maniera tale da poterle prenderne il posto. Gucelmal acconsentirà soltanto quando la donna si prostra in ginocchio davanti a lui e lo prega di salvare il suo genitore. Nel frattempo la sorella di Deva, Ipek, in preda al panico per la scomparsa di quest’ultima e del padre vorrebbe effettuare la denuncia presso gli organi di polizia Ma questo gli viene impedito da Zafer il quale vorrebbe risolvere la questione in maniera differente, L’uomo, infatti, coglie la palla al balzo per ordinare ai suoi scagnozzi di distruggere il laboratorio di Ibrahim allo scopo di far ricadere le colpe su Gulcemal mentre Ibrahim viene colto da un malore e portato in ospedale. Gulendam, nel frattempo, è al settimo cielo per il matrimonio con Mert il quale, però, le rivela di averla sposata solo perché ricattato da Gulcemal.

Durante la prigionia di Deva, le anticipazioni de La rosa della vendetta Gulcemal accoglie sul suo braccio un tatuaggio che gli riporta alla mente una bambina che aveva incrociato quando viveva ancora all’orfanotrofio. Era veramente Deva? Armagan vuole riportare Deva in libertà e per questo va nel covo di Gulcemal il quale si dice disponibile a liberarla a patto però che riesca a batterlo in un’intensa partita a scacchi. La questione prende una brutta piega quando Zafer viene a scoprire quello che ha fatto il figlio decidendo di recarsi subito a casa di Gulcemal dove avviene un durissimo scontro tra i due durante il quale la donna esprime tutto il proprio disprezzo nei confronti del figlio. Zafer, inoltre, riesce ad avere un confronto con Deva a cui racconta che il padre è in fin di vita e che Gulcemal ha un’ossessione per lei al punto da aver incendiato il laboratorio.

La rosa della vendetta: dove siamo rimasti

Nella prima puntata de La rosa della vendetta, Gulcemal, ancora scosso per i traumi del passato, Gulcemal decide di tornare nel proprio paese natale per vendicarsi dell’unica persona che lo ha condannato ad una vita di dolore: la madre Zafer. Quest’ultima, quando Gulcemal e la sorella Gulendam erano ancora piccoli, decide di lasciare il marito e i figli per rifarsi una vita con un altro uomo, ucciso dallo stesso Gulcemal che, dopo aver ritrovato il corpo senza vita del padre, pur essendo ancora piccolo, decide di mettere fine alla vita dell’uomo che gli aveva portato via la madre che lo maledice per il gesto compiuto.

Diventato adulto, Gulcemal torna a casa e mette in atto il suo piano di vendetta nei confronti della madre non immaginando di essere scosso dall’incontro con Deva, una ragazza che è stata cresciuta come una figlia dalla madre zafer e che sta per sposare Mert il quale ha avuto una relazione clandestina con la sorella Gulendam che, ora, aspetta un bambino. Dopo averlo scoperto, Gulcemal costringe Mert a sposare la sorella e mette in atto il suo piano di vendetta facendo rapire il padre di Feva che lavora da anni per Zafer.











